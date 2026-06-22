陳凱琳48票驚險壓線殺入《浪姐7》總決賽 自揭膽怯覺得不配

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）最近以本季唯一香港代表身份出戰《乘風2026》（浪姐7）。自參賽以來她屢次陷入淘汰邊緣，排練時更曾情緒崩潰。不過日前，她在第五次公演中拿下關鍵一役，成功躋身總決賽。

48 票奪最後一席

當晚節目組並未即場公布個人乘風值，只口頭宣布何宣林與萬千惠出局，此舉隨即引發在場人士與網民熱議。賽後數據流出，曾沛慈以228票穩守首位，而榜末競逐則相當緊湊，陳凱琳以48票排在第23名，僅以數票差距拿下晉級終極舞台的最後一席。