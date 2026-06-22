陳凱琳48票驚險壓線殺入《浪姐7》總決賽 自揭膽怯覺得不配

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）最近以本季唯一香港代表身份出戰《乘風2026》（浪姐7）。自參賽以來她屢次陷入淘汰邊緣，排練時更曾情緒崩潰。不過日前，她在第五次公演中拿下關鍵一役，成功躋身總決賽。
48票奪最後一席
當晚節目組並未即場公布個人乘風值，只口頭宣布何宣林與萬千惠出局，此舉隨即引發在場人士與網民熱議。賽後數據流出，曾沛慈以228票穩守首位，而榜末競逐則相當緊湊，陳凱琳以48票排在第23名，僅以數票差距拿下晉級終極舞台的最後一席。
與王濛並肩圓夢
Grace在第五次公演主動爭取雙人舞台，與冬奧冠軍王濛合演一曲《獨家記憶》。她事後於社交網剖白：「剛來《乘風》的時候，其實我特別膽怯。面對舞台、面對競爭、甚至不敢開口，也總覺得自己不配。但直到五公，我終於鼓起勇氣，為自己爭取到了這個雙人舞台。如果……萬—…這是我在《乘風》的最後一個舞台，我想說，我真的沒有遺憾了。還記得節目撥出每期時，被問到最想所合作的人是王濛。對於從小在溫哥華生活、看着奧林匹克長大的我來說，能和王濛站上同一個舞台，早就超出了我所有關於拚搏艱難的想象。今天，我真的很和她拚搏着完成了《獨家記憶》，那個藏在心底很久的心願，完成了。」
王濛隨後亦公開回應：「最好的被看見是被懂得，最好的懂得是十四年了你還記得，謝謝凱琳的懂得和記得，也謝謝你為了自己和我們十四年緣分的輪迴，勇敢選擇了這份獨家記憶。」帖文一出後，大找網民為陳凱琳打氣，並鼓勵她在決賽繼續綻放光芒。