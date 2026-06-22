兩代影后首合作 袁詠儀爆一共通點 余香凝憶施可瑩：多謝佢為電影界嘅付出

兩代金像影后靚靚袁詠儀、余香凝(Jennifer)首度合作港片《慾望寄生》，今日於柴灣舉行開鏡拜神儀式。余香凝笑言，不敢直接向靚靚示愛，但兩人有不少對手戲，「每次望到靚靚演戲，心裡就會嘩！係靚靚，我同老公講，今次最大嘅收穫就係靚靚。」她表示最深刻的靚靚作品是《新不了情》。袁詠儀自嘲：「終於見到粵語殘片嘅女星！」她認真表示：「佢嘅辨識同演技，有機會合作都係好。」

全套戲無個好人

兩人在戲中是上司下屬關係，是銀行財務經理及職員。袁詠儀形容是從未演過的角色，「今次嘅人物性格，我以前好似未做過，故事劇本亦都係吸引我嘅地方。」問到角色的難度時，她自爆被導演投訴：「佢話我唔夠『狗』，提議我可以衰啲。」余香凝自言過去多演正義角色，今次則大有不同，靚靚補充：「總之全套戲無個好人。」