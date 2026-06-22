兩代影后首合作 袁詠儀爆一共通點 余香凝憶施可瑩：多謝佢為電影界嘅付出

兩代金像影后靚靚袁詠儀、余香凝(Jennifer)首度合作港片《慾望寄生》，今日於柴灣舉行開鏡拜神儀式。余香凝笑言，不敢直接向靚靚示愛，但兩人有不少對手戲，「每次望到靚靚演戲，心裡就會嘩！係靚靚，我同老公講，今次最大嘅收穫就係靚靚。」她表示最深刻的靚靚作品是《新不了情》。袁詠儀自嘲：「終於見到粵語殘片嘅女星！」她認真表示：「佢嘅辨識同演技，有機會合作都係好。」
全套戲無個好人
兩人在戲中是上司下屬關係，是銀行財務經理及職員。袁詠儀形容是從未演過的角色，「今次嘅人物性格，我以前好似未做過，故事劇本亦都係吸引我嘅地方。」問到角色的難度時，她自爆被導演投訴：「佢話我唔夠『狗』，提議我可以衰啲。」余香凝自言過去多演正義角色，今次則大有不同，靚靚補充：「總之全套戲無個好人。」
張智霖「厚顏」探班
問到袁詠儀的老公張智霖可有探班時，她爆料指：「佢嚟過一次，經過食咗盒飯，然後就走咗，（無帶嘢嚟，仲要食飯？）都唔明點解佢可以咁厚顏。」她表示第一日開工後，已向老公大讚Jennifer有料到：「佢真係好有心機，喺佢眼睛裏面睇到，呃唔到人。」她認為與Jennifer最大共同點，是通常第一take演得最好。Jennifer則爆料指幾乎全體演員都想向靚靚示愛，連陸駿光也是。
除了新生代演員，此片亦有米雪和狄龍參演。靚靚自言，自從逾30年前的《邊城浪子》後，已久未跟狄龍合作，「依家見到佢都好精靈好精神。」談到與方媛拍內地綜藝節目，她表示：「初初係有啲唔慣，後來愈來愈慣，好順利，大家都好開心，佢係偏內向，要少少時間，始終第一次拍綜藝。」
聞死訊好心痛
最後，提到施可瑩（Lillian）不敵癌魔病逝，余香凝亦有在IG限時動態發文悼念，她感觸哽咽：「尋日知道呢個消息都好心痛，因為都叫做戰友，由《死屍死時四十四》、《白日之下》到《隻囍》，都好多謝佢喺我生命中出現，同我哋跑過好多謝票場，多謝佢為電影界嘅付出，佢係一個好開心好堅強、樂觀，做嘢態度好好嘅女仔，所以佢留下嘅回憶，大家會永遠記得，希望佢喺第二個國度可以無病無痛，開開心心做佢自己。」靚靚跟Lillian雖沒太多合作，但希望對方在淨土可以無病痛。