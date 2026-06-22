狄龍開心跟米雪合作 留意娛樂圈唔outdate當年見證靚靚Chilam拍拖

狄龍與米雪今日到柴灣出席《慾望寄生》開鏡拜神儀式。米雪表示對上一次合作已經是狄龍在TVB演《包青天》的時候，今次再合作非常開心！狄龍指自己很愛金庸的小說，自己曾演過段王爺，可惜未能演郭靖，與有「俏黃蓉」之稱的米雪演金庸作品。他大讚米雪是一個好演員，人緣又很好，希望日後可以一齊演父女，米雪聞言說：「我哋忘年戀都得個喎！」狄龍笑謂：「咁又高攀咗你，咁老牛食嫩草囉！哈哈哈」

見證靚靚Chilam拍拖 已經有一段時間未有拍戲的狄龍表示今次參與演出，全因太太鼓勵，他說：「佢叫我唔好全退，微退啦！多個朋友多條路，我諗吓都啱嘅。好似今次好大收穫，撞到米雪，又可以同袁詠儀合作，喺佢後生未結婚嘅時候已經一齊拍《邊城浪子》，去咗昌平好偏僻、好凍嘅地方捱更抵夜，之後去到另一個地方撞到張智霖，佢哋拍完嗰套戲之後就成雙成對，今次又撞返佢哋，佢哋仲係咁好，好有禮貌，一行出嚟就好有氣勢！」

余香凝係好演員 狄龍原來一直留意娛樂圈，他對余香凝有讚無彈。他說：「我睇過佢幾套戲包括《緣路山旮旯》，另一部係《雙囍》，佢對住爸爸嗰幾個鏡頭好入肉，佢做得好好，係一個好好嘅演員！所以呢部戲我就食咗啦，趁呢個機會同大家交流吓，向佢哋學吓演技！」他指跟余香凝相處非常好，「佢係一個好用功，進取嘅演員，佢喺馬來西亞攞獎嘅時候，喺台上面用英文講嘢嘞嘞聲，一啲都唔丟香港人嘅架，我都唔弱，講咗幾句法文咁啦！」 狄龍很多人生道理