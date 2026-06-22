關嘉敏澄清加親熱戲男星非鄧英敏 自爆搭港鐵曾遇猥瑣男

關嘉敏今日現身由《COURT!》導演吳家偉執導新片《慾望寄生》的開鏡拜神儀式，她自言首次正式拍電影，有幸與影后袁詠儀和余香凝、視后李佳芯，以及兩大前輩米雪和狄龍合作，她笑言：「成就解鎖，見到佢哋可以偷下師。」
戲中她飾演警察，是李佳芯下屬，「我都要平衡拍電視同電影嘅感覺，睇下點拿捏，佢哋係好好嘅示範。」不過今次沒有感情戲。談到她曾自爆拍親熱戲被加戲，外界猜測是鄧英敏，她澄清：「絕對唔係，大家唔好亂估。佢係非常好嘅前輩，好細心同埋幾nice嘅人。」
女仔要主動出聲
她直言事件留下陰影，「唔單止係演員，女仔遇到類似嘅情況，覺得唔舒服嘅話，真係應該要開聲講。嗰次嘅經歷，令我覺得需要即時開聲，俾人哋知我覺得唔舒服，咁就唔會令自己唔開心咗一段時間。」
她表示當年初入行不敢發聲：「覺得自己係新人，加上有前輩喺度，所以唔夠膽講咁多嘢。驚阻住人哋收工，驚要大家勞師動眾，同埋唔知點講。」
間唔中遇露體狂
除了拍戲，關嘉敏自爆讀書年代，搭港鐵等公共交通工具時，遇過不少恐怖事，「搭地鐵時，對面個男人對我做一啲猥瑣行為，嗰吓我嚇親。我間唔中都會遇到露體狂，仲有摸手摸腳嘅人，好彩隔籬都有人同我一齊幫我出聲，但要自己一個人承受嘅話真係太heavy，所以真係要講出嚟。」