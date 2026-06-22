關嘉敏澄清加親熱戲男星非鄧英敏 自爆搭港鐵曾遇猥瑣男

關嘉敏今日現身由《COURT!》導演吳家偉執導新片《慾望寄生》的開鏡拜神儀式，她自言首次正式拍電影，有幸與影后袁詠儀和余香凝、視后李佳芯，以及兩大前輩米雪和狄龍合作，她笑言：「成就解鎖，見到佢哋可以偷下師。」

戲中她飾演警察，是李佳芯下屬，「我都要平衡拍電視同電影嘅感覺，睇下點拿捏，佢哋係好好嘅示範。」不過今次沒有感情戲。談到她曾自爆拍親熱戲被加戲，外界猜測是鄧英敏，她澄清：「絕對唔係，大家唔好亂估。佢係非常好嘅前輩，好細心同埋幾nice嘅人。」