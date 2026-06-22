李佳芯拍電影向兩影后偷師 小野盧鎮業留鬚女友未過目

李佳芯（Ali）、盧鎮業（小野）等今日到柴灣出席《慾望寄生》開鏡拜神儀式。Ali透露自己在戲中演警察，不用應付武打場口，小野就留了鬍子，扮演余香凝的老公。他自覺留鬚的造型，可惜比較疏落，需要用化妝增添顏色。他透露廖子妤未有看他這個新造型，因為各自為演出準備。被問到有沒有跟余香凝的親熱戲，小野表示沒有，只有互相扶持，但今次角色的家庭很有趣，隨着劇情發展便會有一些戲劇性變化。

Ali很開心可以跟兩大影后合作，大讚她們很好人，當中自己跟余香凝的對手戲最多。她表示拍電影是另外一個節奏，所以又向她們偷師。談到她是電影界的新貴，她表示一直在適應中，不敢誇口稱已適應。

問到未來是否會在電影圈大展拳，她說：「有機會就會想珍惜！出到嚟好多人都未合作過，好似我同小野咁，都係第一次見面，但喺套戲無對手戲，所有嘢都好新鮮，好期待每一個合作！」她坦言導演要求演一個與別不同的madam，初開工的時候未能完全掌握導演的要求，而導演就慢慢引導她，大感新鮮！