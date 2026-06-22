薛影儀無放棄選美 挑戰環球小姐大展歌喉做才藝表演

香港區「環球小姐」（Miss Universe）2026 選美大賽於今日進行首輪面試，吸引逾百位佳麗參加，候選人年齡由 19 歲至 51歲。由星級評判 2025 年香港環球小姐冠軍李詩逸小姐，2024 年香港環球小姐冠軍姚祖恩小姐及選美統籌官菲比小姐挑選出最高質素佳麗進入準決賽。 香港區「環球小姐」（Miss Universe）冠軍將代表香港前往波多黎各參加 2026 環球小姐全球總決賽，與來自世界各地的佳麗一較高下，爭奪 2026 年「環球小姐」（Miss Universe）的總冠軍寶座。香港區「環球小姐」（Miss Universe）冠軍、亞軍及季軍，分別可獲得三十萬、二十萬及十萬港元現金獎。

呂良偉契女成焦點 今屆參賽佳麗當中，呂良偉契女梁藝齡憑着真誠自然的個性，以及勇於突破自我的態度，成為備受關注的參賽者之一。梁藝齡表示，今次參加選美比賽是一個相當臨時的決定。她坦言，過去對選美舞台一直抱有一定畏懼，雖然母親多年來曾多次鼓勵她參賽，但她始終未有踏出第一步。直至今次，她決定不再被恐懼限制，選擇憑着一份衝勁報名參賽，希望透過比賽挑戰自己，學習在眾人目光下建立自信，並重新認識自己的可能性。

61號佳麗梁藝齡