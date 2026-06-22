姜濤世巡尾場 越級挑戰MJ經典歌認緊張：我英文又唔叻

姜濤在舞台上完整呈現所有精彩曲目，更拋下多個震撼彈，包括與COLLAR成員許軼（Day）的甜蜜合唱、驚喜致敬「神一樣的天王巨星」米高積遜（Michael Jackson），以及寵粉至極的三度Encore，為全場粉絲「姜糖」留下了難忘的一夜。

當姜濤唱到《Every Single Time》，身穿背心短裙的Day火辣現身，二人大跳親密貼身舞，瞬間點燃全場氣氛。在互動環節中，Day笑言怕氣氛尷尬，特別準備一個小挑戰來考驗師兄。姜濤聞言隨即幽默自嘲：「阿叔年紀都唔細，你唔好玩阿叔。」引來全場爆笑。隨後，Day引導姜濤擺出可愛姿勢，翹起右腳並側頭跳舞，展現反差萌。尾段二人甜蜜合唱《戀愛達人》時手拖手更令全場粉絲起鬨尖叫，令現場充斥粉紅泡泡的甜蜜氣氛。

每站特設的「驚喜彩蛋」環節，姜濤直言這首曲目大家絕對猜不到，語帶尊崇地介紹：「他是一位在所有舞蹈界、音樂界都好尊敬、稱之為藝術家的天王巨星。」隨著經典金曲《You Are Not Alone》的音樂響起，全場歡呼聲雷動。 姜濤坦言演出這首歌非常緊張：「呢首好緊張，我英文又唔叻！我真係好記得，Michael Jackson係一位由細到大，覺得好厲害好厲害、神一樣嘅人。今年自己去睇佢套戲嘅時候都好感觸，亦都提醒自己，佢呢一生人都將好多正能量、好多愛、好純真嘅嘢話俾呢個世界嘅人聽。」他更感性寄語：「雖然呢個世界未必每一位理解到你嘅諗法，或者好多誤解，甚至好多時候喺其中迷失。但係聽歌，歌曲嘅力量，就係令到我哋記起心中最純真嘅一面，永遠都唔孤獨。」

向粉絲大膽表白

面對整個巡唱的最後一場，向來不善言辭的姜濤亦難得向粉絲大膽表白。他表示自己不是一個會說肉麻話的人，一切盡在心中：「我相信好多嘢，人係有能量可以感應到每一位。只要我哋用我哋嘅生活去感受身邊每個人嘅時候，我都會好感恩呢一個世界。我哋每一個人嚟呢個地球，仲可以共聚一堂真係唔容易。」

一向視「姜糖」為家人的姜濤，在演唱會接近尾聲時主動問大家「趕唔趕時間」，隨後實踐承諾，將「寵粉」推向極致，進行了三次encore！包括以當年參加《快樂男聲》比賽的造型現身舞台，演唱2017年參賽的英文歌《Because of You》，又即席清唱在2018年參加《全民造星》海選及初期比賽時的爆紅網絡神曲《123我愛你》。最終，第三次encore唱《你要倔強》，為首個橫跨歐美的個人世界巡迴演唱會正式劃上完美句號。