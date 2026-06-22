趙善恆新婚後首亮相 自爆紋婚戒對人歡笑實質超痛 林明禎快閃香港冇約Edan見面(有片)

林明禎和剛榮升人夫的趙善恆今日（22日）現身大館，出席由陳詠燊策展，致敬香港經典拍檔電影的「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」展覽開幕禮。趙善恆早前在社交平台公布與紋身師Kylah Chan在美國拉斯維加斯結婚後，首度現身出席公開活動。他坦言，大部分朋友都是待他公布婚訊才知，「想安安靜靜、開開心心，自己享受，我成個過程都好快，如果喺香港搞，可能要好早起身，然後好夜都瞓唔到覺，今次我一個晏晝就搞掂。他笑言傍晚七點已完成，可以開心食火鍋。」明禎亦表示看到恆仔出po才知婚訊：「佢好低調，我係佢第一、二部電影嘅女主角，都唔話俾我知。」恆仔笑指明禎忙著去旅行，故沒有通知對方。明禎就承諾若恆導擺酒，必會奉上大封「人情」，趙善恆笑言為收利是，打算約明禎打邊爐當擺酒。

趙善恆被問到成為人夫後的感受，他笑指沒甚麼分別，不過住所保安對著他露出古怪笑容，但沒有恭喜或過問。他續指今次旅行結婚並非即興，事前要與太太一起籌備，太太亦對安排感滿意。談到兩夫妻互紋婚指，他笑言：「我都有幫佢紋，但主要佢紋，過程大約半個鐘，很快但好痛。你見張相笑得好開心，其實另一隻手抓住梳化，好痛。」問到「造人」大計時，恆仔就表示，「未諗，睇緣份，大部份人都叫我諗清楚先，（經濟壓力大？）睇緣份啦！」

明禎懶理惡意論

明禎被問到會否低調結婚時，她表示最緊要跟另一半有共識，不擔心家人可會傾向傳統模式時結婚，因為兩位弟弟結婚，家人都尊重他們的選擇，「其實我都有諗如果結婚，都會想去旅行結婚，唔會係要擺酒。」明禎在意大利與家人度過36歲生日，她表示半工半旅遊，談到緋聞男友呂爵安（Edan）都有like，她就表示很多朋友都有like，不過身旁的恆仔卻直言冇like，超級爆笑。

至於在生日出po後，親回haters留言：「你們繼續酸酸 我繼續發光。哇哈哈哈哈！」明禎表示純粹想佻皮一下，向來都不太在意惡意評論，「因為也有很多人喜歡我，從來不太在意惡意評論，對不認識的人的攻擊，不會太在意。」問到可會趁今次來港相約香港朋友見面時，明禎自言剛落機便趕來，即晚飛回台北，故無暇相約香港朋友見面，亦未有留意Edan的新戲《紙盒藏迷》入圍上海國際電影節，她解釋匆匆回港原因，「因為接咗一個表演，要唱歌跳舞，所以有時間就要練習。」