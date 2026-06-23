陳詠燊感激古天樂許冠傑力撐港產片展覽 張蚊新片讚Jer表現叻 唔敢叫Eason合唱主題曲(有片)

由電影導演陳詠燊(Sunny)策展於大館舉行的「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」展覽昨晚(22日)開幕，古天樂、錢嘉樂、唐季禮導演、趙善恆、林明禎、莊澄、文念中、林耀聲、徐偉棟等電影人現身支持。陳詠燊表示繼去年的「光影邊緣—香港電影的臥底世界」後，今年再策展以拍檔電影為主題的展覽，與展覽美術總監張蚊合力重現8部電影的經典場景，包括六十 年代的《⿊玫瑰》、八十 年代的《最佳拍檔》、九十年代的《縱橫四海》、《警察故事 III 超級警察》、《特警新⼈類》，以及千禧年代的《寶⾙計劃》《盲探》和《臨時劫案》。

獲古天樂借《明日戰記》機械人 陳詠燊自言最喜歡的偶像許冠傑主演的《最佳拍檔》，張蚊則鍾重浪漫的《縱橫四海》，她自言兩位姊姊都是電影人，從小已看港產片長大，故此很早已入行。她坦言，電影道具難保存多年，故展覽中的場景道具，9成都是重做。Sunny補充指整個展覽以說故事方式，向經典致敬，故此不單是重現場景，「我哋向劉偉強導演借咗3把《風雲》嘅刀，係鄭伊健拎過嘅雪飲狂刀，仲有古天樂借出《明日戰記》嘅機械人，羅銘浩則借了《觸電》嘅道具，全部都好珍貴。」至於古天樂亦有現身，但不接受訪問，Sunny笑言，「展覽係香港電影工作者總會協辦，佢係會長梗係要撐。」

許冠傑拍片自彈自唱《最佳拍檔》 感動爆喊 陳詠燊表示亦有邀請當年電影的前輩出席和對談訪談，但大部分都較忙，最驚喜是獲偶像許冠傑(Sam Hui)拍片支持，「我起初唔敢打擾佢，但同事叫我試試。」於是他透過鄭丹瑞輾轉聯絡到Sam Hui，起初都感機會渺茫，但也冒昧邀Sam自彈自唱《最佳拍檔》，豈料獲答應，他興奮表示：「等咗幾日就send咗俾我，通常咁神聖嘅嘢，我唔會喺街睇，返到屋企用電腦同太太一齊睇，點知Sam自我介紹仲分享，即刻有點眼濕濕。點知佢講完對《最佳拍檔》嘅回憶，就自彈自唱主題典俾我，我一邊睇，眼淚係咁流，因為Sam每次開show我都睇，要坐握手位。」一位遙遠的偶像，為自己策劃的展覽拍片唱歌，Sunny認真表示，「衷心多謝許冠傑先生。」張蚊大爆Sunny興奮得周圍send給團隊。

爆Jer與偶像Eason合作好緊張 張蚊首次執導電影《不得不好死》早前才剛煞科，她表示劇本初期也有諮詢Sunny的意見，「有俾佢鬧，有禮貌地提意見。」新作起用MIRROR成員Jer柳應廷擔任男主角，張蚊大讚，「佢係好Unexpected嘅叻，我諗你哋都會嘅Impressed。」談到Jer與偶像陳奕迅(Eason)的火花，張蚊卻說：「其實我唔知係Eason係佢偶像，真係決定咗Eason，佢先至好唔知點咁同我講，好相信唔到。(有冇喊？)佢喺戲裡面喊好多，佢個人好含蓄。」問到兩人演對手戲，Jer是否好緊張時，張蚊直言：「有啲，不過Eason好好，佢好主動撩佢傾偈，好多相處。」

感激陳奕迅朱茵林熙蕾友情價 問到如何能成功邀請Eason參演，她笑言像Sunny即管一試，看過劇本來回傾過幾次劇本就答應。有份參演的白只受訪時曾指Eason在片場經常唱歌，張蚊更說：「佢要我哋roll機先肯停止講嘢同唱歌。」她續稱，自小已很喜歡林熙蕾和朱茵，都是抱著一試的心態，她感激3位前輩友情價支持，「我首部劇情片你地都知幾錢，我又要貪心去冰島，點會有錢剩，佢哋真係好愛香港電影，支持香港電影，我好幸運。」至於映期，她表示未定，但會先參加不同影展，「始終套戲都有啲文藝。」至於戲中「父子」Eason和Jer可有機會合唱主題曲，「其實想問好耐又唔敢問？」Sunny即提出：「搞啦，呢啲好緊要，就係頭先咁，厚住臉皮咁問！」張蚊一臉問號：「佢好耐無拍戲，但keep住有唱歌嘛……我等阿Jer問，(佢唔敢問)我都唔敢。」

最後問到施可瑩因癌症猝逝，Sunny自言未正式跟對方合作，但有出席過Lillain主持的謝票場和首映，「佢係一個好好嘅主持，因為謝票場主持好難做，佢帶動到氣氛互動，會懷念佢。」