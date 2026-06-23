唐季禮有意年底開拍港產動作片 自爆曾被楊紫瓊投訴「抽水」

由陳詠燊(Sunny)策展於大館舉行的「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」展覽昨晚(22日)開幕，獲古天樂、錢嘉樂、唐季禮導演、趙善恆、林明禎、莊澄、文念中、林耀聲、徐偉棟等電影人現身支持。近年甚少在港露面的唐季禮受訪，展覽展出多部八十、九十年代的經典港產片，他坦言很懷念昔日一班電影人拍動作片的日子，從做武師替身做起，曾《英雄本色》做張國榮替身，與成龍拍《警察故事》系列等。

談AI與電影發展 唐季禮憶起1986年跟奧斯卡華裔影后楊紫瓊首次合作的往事，當年董瑋為電影《中華戰士》擔任武術指導，樣子斯文的他被被委派幫楊紫瓊穿威吔，「有次Michelle話你仲乜搣我？摸我的屁股？」嚇得唐季禮即時否認，董瑋立即衝過來質問，此日楊紫瓊才大笑：「我眼佢(唐季禮)咁斯文唔出聲，跟佢開玩笑。」兩人就此熟絡成為好友。作為成龍御用導演，他又憶起與大哥一起學潛水，因為拍戲連日通宵，他在船上嘔吐大作，嘔到剛上水的成龍身上。

唐季禮表示現正為新戲寫劇本，「今年年底有部戲喺香港拍嘅港產片，可能仲有部荷李活電影都會返香港拍，好開心走咗圈可為香港電影做返啲嘢。」暫時未定演員陣容，他說笑希望楊紫瓊、成龍等可參與，片酬別太昂貴，同時也物色有潛質的動作新演員，盼有合作機會。談到他監製的AI短劇《風水天師》已拍到第四季，唐季禮認為，「真人加AI係未來發展方向，因為編劇寫完劇本，同演員圍讀，佢哋有交流，每個演員都專業，純AI好難打動人，但特技方面可以幫到CG。」