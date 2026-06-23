THE SEASON｜林嘉欣霸氣演出獲封MVP 遊艇爆炸復仇成第二季伏線

Viu Original《THE SEASON》全套六集已在Viu上架。

Viu Original原創劇集《THE SEASON》，全套六集已於Viu上架。由林嘉欣、《太陽召喚》Jessie Mei Li、《波西傑克森》Toby Stephens、《我的超豪男友》吳育剛、Kōki等主演的《THE SEASON》，不僅是首部進軍美國主流串流平台的港劇，劇集更以高質感的鏡頭語言顛覆了傳統港劇的風格，將鏡頭對準香港上流社會的隱秘暗湧 。 劇集在香港取景，劇組史無前例獲准進入沙田馬場拍攝，更租下豪華遊艇、駛進西貢及港島南區的避風塘實景拍攝。從維港璀璨天際線、沙田馬場的緊張氣氛，到南丫島海鮮市場，劇集將這座「地球上最上鏡的天際線之一」化作故事中不可或缺的亮點；但《THE SEASON》並未止步於奢華場景，鏡頭同樣深入麵店、街市和大排檔，呈現繁華背後的常民生活。



Toby Stephens直言：「這部劇只能在香港發生。」林嘉欣也大讚劇集捕捉了城市獨特魅力，這種奢華與貼地的強烈反差，正是香港最真實的面貌，《THE SEASON》讓獨有港味面向全球，讓全世界觀眾體現香港中西文化交融、新舊傳統傳承的面貌。 林嘉欣今次挑戰全英語對白，她形容角色Fiona是「另一個自己，似一隻鷹」，這份快、狠、準的氣場，化為凌厲如劍的眼神和話中有話的語氣。有影評盛讚她「不僅是吸引香港觀眾開劇的熟悉面孔，也是《THE SEASON》序幕的MVP」。

林嘉欣與Toby Stephens演活Hext家族顯赫。

外媒《Variety》以專文盛讚《THE SEASON》，形容劇集是「夏季電視劇的完美開端」；《Hollywood Reporter》則以「有點曲折、有點趣味」來定位，認為它是恰到好處的夏季消遣；《Forbes》則指出《THE SEASON》擁有「獨特的美學風格」。 除了備受國外媒體推崇，不少觀眾對於林嘉欣的演出亦給予一致好評：「果然是影后」、「林嘉欣氣勢逼人」、「她面對Kōki,的凌厲眼神令人難忘」，有人大讚她和Kōki,演母女夠新鮮；亦有Kpop迷捕捉到熱爆女團idle泰國成員Minnie在第二集的驚喜演出：「這是甚麼夢幻聯動」、「Kōki,是Minnie的小粉絲嗎」！劇中亦雲集盧瀚霆（Anson Lo）、邱彥筒（Marf）和香胤宅（Lyman）等香港人氣偶像，絕對值得一看！《THE SEASON》的製作亦都得到香港網民大讚是香港之光：「製作認真，斥資巨款，連海洋公園都可以包起」、「拍得香港好靚」、「希望有更多香港製作可以打入國際市場」。