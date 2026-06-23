再生家族｜是枝裕和拒複製亡父 AI復活或再傷痛多一次

日本名導是枝裕和來港宣傳新片《再生家族》，抽空接受am730訪問。《再生家族》貫徹導演的家庭主題，並以AI作題材，利用科技讓死去親人復活再生；是枝裕和的代表作《誰調換了我的父親》、《海街女孩日記》、《小偷家族》等，都有探討血緣關係，今次故事更描寫人類與機械人之間情誼，是枝亦十分喜歡史提芬史匹堡（Steven Spielberg）的經典電影《A.I.人工智慧》（A.I. Artificial Intelligence）。談到現今科技可透過AI再生科技複製已故親人，他本人也有一番見解：「都有睇過新聞指中國公司利用AI技術複製亡者，當時也有思考，如果真要複製我會選擇已故父親，因為爸爸走得好突然，還有很多事要跟他分享。」經想清楚是否真的有需要後，他回想自己多年來電影已投放了大量對雙親的情感，亦很理解渴望再生至親的心情，但可能只是一時間的療癒，反而會讓人再承受多一次傷痛。

被《阿郎的故事》發哥迷倒 是枝裕和在1998年名作《下一站，天國》中讓死者挑選一段記憶帶走，問到近30年來對生死的看法有何轉變，他認為最大改變是自己都愈來愈接近死亡，是枝裕和表示：「當年拍《下一站，天國》，我的雙親仍在生，自己亦未有下一代，而合作夥伴及片中演員亦差不多佔一半經已離世，令自己更加覺悟生死。」相隔10年再與綾瀨遙合作，是枝稱：「她10年前在《海街女孩日記》中是個長女，今次既演母親亦是女兒及妻子人設，感情演繹上較複雜，與對方一直承諾要再合作，所以早在寫劇本時已跟綾瀨遙商討內容，合力塑造出這個角色。」大讚綾瀨遙是個出色演員，跟片場每一位好容易建立出良好的工作關係。至於年僅10歲的桒木里夢在片中表現亮眼，是枝裕和坦言試鏡時已認定他是演「翔」的適合人選，年紀輕輕已有演戲天份，並分享跟小朋友合作的心得：「跟小孩合作要有耐性，切勿催促，里夢跟其他童星一樣，就每當肚餓、眼瞓便要停機，遇到他睡意來襲會把片場燈光調暗給他稍睡一小時，充電後可立即回復狀態。」

國際級的是枝向來重視香港市場，對於跟香港的淵源，他第一次來港已是37年前，當時是應電視台安排去了解水上人的生活，經驗十分深刻，而在完成拍攝上岸後，更去了品嚐點心，美味程度令他難忘。是枝亦對王家衛電影情有獨鍾，當年王導作品在日本掀起熱潮，拍出香港夜景的獨有特色，是枝更自爆被1989年港片《阿郎的故事》中的周潤發迷倒，事關發哥完美演繹出主角有型與悲傷的魅力，還有王家衛電影中的張國榮、梁朝偉、王菲、張曼玉，同屬他欣賞港星，早前亦有入戲院睇《九龍城寨之圍城》，大讚是一套好熱血的香港電影。

場地提供：Cordis, Hong Kong 香港康得思酒店