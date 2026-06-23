謝君豪因鍾景輝一句說話改變一生 與不合作對手輕鬆拆招

影帝謝君豪日前現身葉念琛YouTube頻道《Meaningful》王牌節目《琛導Casting》，與導演葉念琛進行一場深度對談。從舞台劇團首席演員到金馬影帝，謝君豪在訪問中罕有地披露演藝生涯多個關鍵轉捩點，包括King Sir（鍾景輝）如何以一句「我看到你的內在有一種神經質」發掘他演出主角，以及前香港話劇團藝術總監楊世彭博士如何以一句「你應該出去，隨時可以回來」成全他外闖的決心。

King Sir 一句造就《雄霸天下》主角 謝君豪在訪問中透露，當年剛從演藝學院畢業不久，獲King Sir欽點演出話劇團劇目《雄霸天下》的男主角亨利二世，一個瘋癲的英國皇帝。他坦言當時感到非常奇怪，因為這類角色通常由資深演員飾演，自己只是個「剛畢業的小朋友」。 「我問King Sir為什麼會無緣無故讓我來演，結果他跟我說了一句讓我開竅的話『因為我看到你的內在，有一種神經質，而這個角色正需要這種神經質。』」謝君豪形容，那次演出「水到渠成」，他從未演過類似角色，卻能輕鬆駕馭，事後回想才發現King Sir看到了連他自己都看不到的一面。

憑《南海十三郎》封金馬影帝 謝君豪離開話劇團的同一年，電影版《南海十三郎》上映，他憑此角色擊敗張國榮《春光乍洩》，奪得第34屆金馬獎最佳男主角。他在訪問中剖析多年來演繹同一角色的變化：「20多歲演《南海十三郎》，重點是恃才傲物、憤憤不平；中年再演，反而將重點放在他怎樣從前半生的飛黃騰達，到後半生被世界遺忘，學習將包袱放下。」 葉念琛說：「你演活了南海十三郎的一生，但你也是用一生去演南海十三郎。」謝君豪則以兩個字總結角色核心「熱愛」：「他不只是柴米油鹽，他藉著粵劇可以仰望天空的繁星。如果你沒有這種嚮往，就差一點了。」作為舞台劇出身的演員，謝君豪在訪問中亦分享轉戰電影的心路歷程。他指舞台劇演員習慣「投射能量」。面對過千觀眾，聲線和身體語言必須放大；但電影鏡頭極近，必須「收細」。「拍許鞍華《千言萬語》時，我給自己的指引是：『千萬不要太大聲，不要太流暢，自然一點，有些沙石反而更真實。』」他笑言這個看似簡單的調整，對舞台劇演員來說卻是關鍵一課。

對手不合作一招化解 葉念琛問到如遇到對手不合作、態度差，甚至不斷挑剔，應如何應對？謝君豪分享了一套獨特哲學：「他怎樣做都是好的。你認為她應該小鳥依人，但她不小鳥依人，最後你也要接受，因為你就是喜歡她不小鳥依人，寧願改一改你的角色個性。」 他強調演戲並非獨腳戲：「演戲不只是自己一個人，一個人隨便你演，想怎樣都可以。但要跟對手演戲，這個碰撞也會有火花，因為不同的對手有不同的火花，不能一本通書看到老。」謝君豪坦言，這個看法來自「不少失敗的經驗」，與對手爭論最終只會令自己吃虧，失去信任，關係就會「有根刺」，演出亦會受影響。他認為演員應想辦法欣賞對手：「你要想辦法讓自己不變差，因為這樣評論對手，你自己也會做得不好。如果我欣賞他，找到方法欣賞他，這樣便可以，這樣才能構成一個信任。」

大談《毒舌大狀》金遠山「變臉」設計 談及近年代表作《毒舌大狀》，謝君豪亦披露飾演主控官金遠山一場關鍵「變臉」戲的設計過程。他指該場戲是角色由循循善誘變成盤問的重大轉折，他與導演吳煒倫商量後決定「玩一下」，做一個大的反差。葉念琛在訪問中大讚該場戲的停頓位「有天然的戲劇迫力」，謝君豪則補充：「導演說好，大家一起研究一下，朝這個方向去。」 謝君豪在訪問尾聲亦談及與黃子華的合作，形容對方「很自然、很聰明」，與他合作能產生不少火花。談到與年輕後輩合作，他指新一代演員「很喜歡演戲，亦很想用自己的感覺去演戲」，認為香港市場雖然不及從前蓬勃，但年輕演員對演戲的態度是真誠的。