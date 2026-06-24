AKB48驚傳炒魷首例 21歲花田藍衣拍片哭訴被迫剃頭謝罪

日本女團AKB48昨日（23日）驚傳炒魷解約首例，現年21歲的19期成員花田藍衣，因與粉絲有私下聯繫，加上她拒絕跟事務所溝通，結果成為AKB組成以來首位被解僱成員。
據公司昨日發出的聲明指，花田藍衣自去年12月起多次以身體不適為理由遲到，因而安排她停工專心休養，期間卻發現她私下與特定粉絲接觸，並拒絕與營運溝通。直至同日晚上，花田於個人社交網上載長約9分鐘的影片，見她戴上口罩，把一頭長髮剷至陸軍裝，還聲淚俱下道歉，承認曾與粉絲私下聯絡，有在公眾場所跟該粉絲手拖手，但強調雙方沒有拍拖，只因自己曾在社交平台曝光所在位置，導致許多粉絲前來尋找，逐漸演變成類似「捉迷藏」般的互動模式，對此她坦言確實需要負起責任，自己會深切反省。
去年10來港開show
花田又表示，曾被公司高層「照肺」，對方當時提起過去曾因醜聞剃光頭謝罪的前成員峯岸南，高層向她說：「如果還想繼續留在AKB，就剃光頭展現誠意。」花田因沒辦法立刻回應剃光頭的要求，於是自己提出先暫停活動三星期，但公司卻改為無限期停工，讓她逐漸感受到「不剃光頭就無法繼續留在AKB」的壓力，最終仍選擇剃成光頭。為了表達真實想法，花田藍衣透過律師與公司聯繫，卻收到對方冷血回覆「從未要求過剃光頭」、宣稱只是提到前輩的例子並給予建議，絕無威脅。花田反駁指出，高層在當時頻繁提到「剃頭」這個詞，事後更從未給予任何關心或道歉，還將說好絕不外傳的秘密談話傳播出去，讓她對公司感到徹底心碎與無法信任。
花田藍衣表示，每日在鏡前看到自己剃頭後的模樣，都感到無比痛苦，現時每天都在絕望和痛苦中度過，她說：「我心想，如果下一次公司的回覆還是毫無誠意，我便要向大家公開在我身上發生的一切，用自己的嘴向大家道歉。最終，我等到的依舊是相同的內容、毫無意義的『見面聊聊』的通知，這就是我在上周的經過。」花田又自爆：「不知道是偶然還是被人設了局，我跟粉絲拖手散步的畫面被拍下，而且照片被提交給公司。」在冷靜思考後，花田認為以剃頭作為懲罰或反省方式是錯誤的做法，她不希望AKB未來再出現類似情況，才決定公開自己的遭遇與感受。花田是在2024年加入AKB，去年10月曾隨組合來港參與會展舉行的 AKB48 20周年香港專場演唱會。