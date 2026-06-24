AKB48驚傳炒魷首例 21歲花田藍衣拍片哭訴被迫剃頭謝罪

日本女團AKB48昨日（23日）驚傳炒魷解約首例，現年21歲的19期成員花田藍衣，因與粉絲有私下聯繫，加上她拒絕跟事務所溝通，結果成為AKB組成以來首位被解僱成員。

據公司昨日發出的聲明指，花田藍衣自去年12月起多次以身體不適為理由遲到，因而安排她停工專心休養，期間卻發現她私下與特定粉絲接觸，並拒絕與營運溝通。直至同日晚上，花田於個人社交網上載長約9分鐘的影片，見她戴上口罩，把一頭長髮剷至陸軍裝，還聲淚俱下道歉，承認曾與粉絲私下聯絡，有在公眾場所跟該粉絲手拖手，但強調雙方沒有拍拖，只因自己曾在社交平台曝光所在位置，導致許多粉絲前來尋找，逐漸演變成類似「捉迷藏」般的互動模式，對此她坦言確實需要負起責任，自己會深切反省。