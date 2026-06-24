汪小菲太太被指偏心冷待大S仔女 馬筱梅開直播霸氣反擊

盼孩子適應環境

對於被轟偏心的指控，馬筱梅在直播時語氣無奈地反問：「你都覺得我是一個後媽了，你覺得我還能有甚麼多大的話語權？」她強調，像轉學這類牽涉孩子未來的重大抉擇，自己完全無法作主，並暗示事件將由汪小菲親自處理：「再過一段時間吧，有些事情呢，爸爸他自己會有一個說明。」最後，馬筱梅收起無奈，語重心長向網上攻擊者喊話：「一句話吧，做人留一線，日後好相見。」她坦言搞不懂背後的人到底抱着甚麼心態，也決定就此收口，不再糾纏。



事實上，馬筱梅早前也曾解釋，暫不接孩子回北京的原因在於「環境適應」。兩個孩子自小在台北長大，學校、朋友、生活步伐全都定下來了，連學校老師都勸說不要倉促變動環境。為平衡兩邊生活，她與汪小菲每星期都飛台北三日陪伴，亦會趁暑假帶孩子到北京慢慢適應，並非外界所指的置之不理。