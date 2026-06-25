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娛樂
出版：2026-Jun-25 09:30
更新：2026-Jun-25 09:30

郭富城12月進軍啟德主場館 開腔回應方媛綜藝負評多多

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郭富城以「馬年大使」出席在跑馬地馬場舉行「冠軍人馬獎候選馬匹公佈儀式」。(娛樂組攝)

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郭富城以「馬年大使」出席在跑馬地馬場舉行「冠軍人馬獎候選馬匹公佈儀式」，率先揭曉由冠軍人馬獎評選委員會甄選出的六大類別的候選名單。郭富城於活動上大談今季賽馬熱話，直言今個馬季極為難得、相當特別：「今個馬季好特別——唔單止適逢馬年，更加難得嘅係，我哋見證到『嘉應高昇』同『浪漫勇士』兩匹世界級名駒嘅精彩表現。」兩匹頂級王牌賽駒今季氣勢如虹、狀態大勇，雙雙保持全勝佳績，接連拿下多場一級賽冠軍，戰績續無懈可擊。身為馬主的郭富城都大歎難分勝負：「坦白講就算作為一個愛馬之人，如果要我揀今年嘅馬王，我都真係唔知點揀！」

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12月開騷

早前啟德主場館的LED大屏幕預告他即將進駐啟德開騷，他接受訪問時對於場館意外流出消息，他笑言也是一件好事，自己也很期待，但日子要在稍後才公布，現階段只能透露是12月一個重要日子開騷。他又指可以挑戰主場館是很艱巨的事，但自己及團隊都很有信心，現時已經著手準備，近乎天天開會。

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郭富城對於自己在啟德開騷的消息提前被場館公布，他笑謂也是一件好事。(林俊源攝)

城城︰全力支持

太太方媛早前參與內地綜藝節目《五十公里桃花塢》引來不少負面聲音，城城指太太不是一個藝人，拍節目對她來說是一個挑戰，自己也很鼓勵她拍攝，因為她可以體驗到其他藝人生活，認識娛樂圈的藝人其實很辛苦，每一位都不容易，令她的人生可以再進步。他更公開護花表示無論太太做甚麼，也會給予支持、信心和鼓勵。對於她在節目中透露未能融入城城的朋友圈，他表示不著緊，所以希望她可以在過程中繼續進步。

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城城對太太方媛給予百分百支持。(林俊源攝)

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