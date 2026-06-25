《企業強人》登陸內地衛視黃金檔 四主角現身分享拍攝點滴

TVB劇集《企業強人》由昨日(24日)起每晚7時35分於深圳衛視黃金劇場連播兩集。日前國家廣電總局國際司涉外管理處處長鄭庶、深圳市文化廣電旅遊體育局廣電處處長胡紅昱、電視廣播有限公司（TVB）總經理（商務營運）蕭世和、TVB執行董事及助理總經理（戲劇製作）曾勵珍、上海翡翠東方傳播有限公司（TVBC）總裁彭明曄、TVBC副總經理吳哲、深圳廣播電影電視集團黨組副書記副總裁 總編輯鄧豔東、深圳廣播電影電視集團副總編輯黃啟明等領導嘉賓出席發佈會。

該劇監製羅永賢及四大主演陳豪、譚俊彥、龔嘉欣、張曦雯到場分享拍攝故事。陳豪表示深圳前海的風景給他留下深刻印象，「那個地方很有活力，而且很壯觀」。譚俊彥提到，在深圳拍戲非常便利，缺了哪個道具在網上下單，十幾分鐘就可以送達。龔嘉欣分享在濱海大道騎摩托車拍攝快遞員戲份的經歷，「旁邊全都是商業的大樓，我覺得很有夢想、很有理想」。張曦雯則對前海拍攝無人機項目的戲份記憶猶新，感受到深圳獨特的商業魅力。

國家廣電總局國際司涉外管理處處長鄭庶在致辭中表示，廣電總局鼓勵港產的優秀節目在電視黃金時段播出，進一步豐富電視大屏內容，港劇《企業強人》率先亮相深圳衛視黃金檔，意義重大。期待這部劇成為新的起點，帶動更多優秀港產節目走進內地觀眾的視野。

《企業強人》以大灣區物流產業快速發展為背景，緊扣時代脈搏，生動刻畫大灣區企業家拼搏奮進的形象，取景橫跨香港、深圳、東莞等大灣區城市，既有港劇獨特的敘事魅力，也包含灣區共同的發展記憶。