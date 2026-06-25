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娛樂
出版：2026-Jun-25 11:00
更新：2026-Jun-25 11:00

UFO離奇命案｜陳湛文嚴寒露股獲Edan讚好正 楊偲泳凌文龍山頭圍觀送溫暖(有片)

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由凌文龍、楊偲泳(Renci、陳湛文、林子傑、黃德斌和陸駿光合演的電影《UFO離奇命案》，於昨晚於「國際UFO日」在圓方舉行首映禮，首次執導長片的《大叔的愛》導演郭家禧和李振傑，聯同4位主演員、3位小童星黃梓曜、何彥罡和王瑋程，以及許晉邦、王俊傑和麥芷誼齊齊現身。不少圈中人包括李凱賢(Brian@廿四味)、呂爵安(Edan)、梁業(Fatboy)、邱彥筒(Marf)與男友林家熙(Locker)、Lolly Talk成員曾美欣、劉綺婷、郭曉妍，伍允龍、鍾柔美、劉沛蘅、趙善恆、肥腸、梁敏巧、馮素波等均出席支持。導演宣布電影提早於7月4日上映。Edan在映後分享，大讚好驚喜，「我都做過唔少嘅電影，可能呢套係我最喜愛嘅港產片，我挑剔唔到任何嘢，笑到我傻，湛文個蘿柚好正！」

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楊偲泳無奈被封前輩

在首映禮上，4位主要演員分享接拍原因，凌文龍(小龍)認為劇本以揭秘方式說故事，發生很多爆笑的錯摸，充滿驚喜。楊偲泳(Renci)就認為此片雖以低成本製作，但爆出很多笑料。陳湛文(Peter)透過拍劇認識兩位導演，毫不猶豫就答應，林子傑(Ronald)自爆，「即刻𦧲飯應，因為第一次在大銀幕領銜主演。另外可以同識咗好多年嘅Peter同小龍一齊玩，當然仲有影視前輩Renci帶領，一定接啦。」Renci對於被指是前輩，大感無奈，Ronald和Peter驚嘆Renci對鏡頭的敏感度，自言要好好學習。

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露股獲讚結實有彈性

Peter在戲中犧牲色相有露股戲，他表示接劇本時已知，「片酬都包咗。」問到拍攝時可有清場，他笑言，當時被眾人圍觀，「佢哋比鼓勵我，當時天寒地凍，我感受無比溫暖。」Renci就爆料，「好多唔使拍攝或收咗工嘅人，都想為佢打氣，聚集喺mon壇度，凌文龍好好，驚導演有啲角度拍得唔好，要求陳湛文NG嚟多次。」而當時目擊陳湛文露股的Ronald就評價，「我會形容有彈性，而且結實，Keep得好好！」Renci笑言，《UFO離奇命案》可上映至中秋節，安排特別場，只看陳湛文露股「應節」。凌文龍在戲中與Renci演情侶，有場求婚戲，他笑言，「想像唔到會用咁瘋狂嘅方法去求婚，我自己一定唔會咁做，我係女方都一定唔應承。陳湛文就自爆求婚經過，「我同老婆求婚都喺情緒高漲時遞戒指出嚟，嗰時喺戶外，天氣好熱，我哋又著得多衫……講得多我又要跪玻璃。」

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最好時機

對於電影入圍多個海外影展，Ronald笑言仍未收通知可出埠，Renci就指有政府部門支持香港電影，可贊助演員出席，四人齊齊公開呼籲，表示可到海外宣揚香港和廣東話文化。Peter憑此片獲提名金像獎最佳男配角，但相隔逾3個月電影才上映，他坦言：「都有諗如果之前上映就好，但天意真係天意，估唔到某國喺呢段時間不停揭秘，所以我覺得真係天助我也，最好嘅時機。」提到Ronald的家人因WhatsApp訊息被騙數萬元，他立即「破音」，自言仍感事件離奇，只睇票房大賣，可彌補損失。

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