陳曉華年頭暈低無人理匿埋半年 淡淡然稱有睇朱敏瀚對答

陳曉華與朱敏瀚(朱仔)自2024年傳出緋聞，更被拍到一齊去旅行、追球星，雖然陳曉華每次被問到跟朱仔的感情時，都會以工作為先作答案，但大多數是笑住回應。然而，日前朱敏瀚出席劇集宣傳時，將陳曉華變成同事，甚至指連朋友也說不上，自己單身了一段時間。未知是否受報道影響，陳曉華接受訪問時，甚為傷感，而且當記者提到朱仔名字時，更顯得周身唔自在。 問到陳曉華是否少了一個朋友，她說︰「冇多冇少呀！都係工作夥伴。(你同朱仔關係？)同事，我有睇佢嘅訪問……」並表示自己最近有很多不同工作及挑戰，「依家有好多難題要克服，依家最緊要係活在當下，努力做好自己嘅工作先。」

年頭暈倒 她透露年頭自己一度在街上暈倒，用了一段時間去休養，期間反反覆覆，直至最近才健康出來，現時除了工作更會著重健康，多做運動，重新分配時間，休息都很緊要。她指當時有朋友在旁，立即幫忙call白車送院，血壓低至70幾，「一個好大體驗，冇咩大事，係血壓好低，休養幾日之後，就著重返身體健康，唔好成日覺得唔使瞓，同食得健康啲。我呢排都係做宅女，由年頭開始，keep住多啲時間喺屋企，有多啲精力先同朋友出去玩。」

只得閨密搵到自己 談到朱敏瀚也是年頭整親腳，她就表示今年很多人受傷，希望大家身體健康。問到有沒有去探望對方，陳曉華只擰頭示意。問到她暈低之後，有沒有跟身邊人透露，她說︰「我無同任何人講我唔舒服，自己暱埋喺屋企休息好耐，只得閨密先知，偶爾會嚟探下我咁。我好返先同身邊人開始講我早排唔舒服。」言談間似是暗示自己大受打擊，失戀後傷心到沒有出來見人。 由於昔日大家曾一齊去旅行，又一齊追球星，問到中間發生了甚麼事，有沒有其他出現，陳曉華說︰「無無無！純粹係同事，我自己今年發生嘅事，係今年年頭暈低打擊好大。我係好多人都冇聯絡，唔止淨係一個，我匿埋變宅女。」

未準備新戀情 早前她跟丁子朗、周嘉洛去馬來西亞，是否要去旅行療傷，她否認，只是工作期間有空餘時間分享一下今次旅程。她表示現時出得來，都是以開心狀態示人，並強調現在宅在家中重新分配休息時間，著重身體健康。對於是不是重新開放給異性追求，她說︰「我依家歡迎工作嚟追我，因為我跑得好快！」