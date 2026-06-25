江湖見｜黎耀祥認老留內地生活 麥包跟無綫有約樣樣清

黎耀祥、麥長青(麥包)、呂頌賢、米雪今日出席《江湖見》宣傳，今次《江湖見》第二輯除了繼續有祥仔及麥包外，更請來不少嘉賓參與，當中包括久未露面的呂頌賢及樊少皇，而所到之處都是圍繞住金庸小說提及過的地方，如︰華山、武當山、恆山等等。談到過去無綫拍過不少金庸著作，昔日可有一些地方跟拍外景時的不同，二人笑謂︰「無論華山、武當山、恆山，甚至少林寺，都係馬鞍山拍！」

每個地方行鑊甘

他們直言今次行到腳軟，因為每個景點的地形、土質、山勢都不同，製作組也著他們不要太搏命登頂，始終那些地方很險要，需要很大體力。麥包提到因為中了新冠病毒之後出現後遺症，膝蓋發不到力，所以行長城時，去到要爬的地方要舉手投降。早前祥仔曾提過今次拍攝是斷斷續續，他們製作組的同事要先飛到當地實地考察，所以工作人員比他們行得更辛苦，至少行兩次。

呂頌賢立即應承

由於上一輯二人盡訴心中情，祥仔表示一心以為只是做一輯，當時大家聚舊，一齊回憶往事特別感觸，而今輯有嘉賓一齊傾偈，所以會比較開心。麥包表示當中有些嘉賓是他去邀請，「我同少皇熟啲，佢都有拍過金庸，同阿呂又係。陳浩民佢仲做過哪吒，都好難得三師兄弟一齊。」談到呂頌賢拍攝的時候，應該是大病初癒，可有擔心他的身體狀況受不住，麥包說︰「佢OK嘅！我問過佢，佢休養咗一段時間，佢都好想同大家見下面，佢都好耐無喺公司出現。」