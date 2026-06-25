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娛樂
出版：2026-Jun-25 21:34
更新：2026-Jun-25 21:34

素海霖被捕 社交網帳號疑遭Meta官方封殺

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MIL 6202

「繪麗奈」素海霖涉嫌「推廣或便利收受賭注」被警方拘捕。

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三年前以「繪麗奈」之名進軍日本AV界的素海霖，最近代言境外註冊賭博網站，並趁世界盃分組賽進行期間推出宣傳廣告，相關影片在YouTube及Facebook上架後引起關注。

今日（25日），警方於深水埗拘捕一名29歲姓蘇本地女子，涉嫌「推廣或便利收受賭注」。被捕女子其後獲准保釋候查，消息指蘇姓女子為素海霖，而有關她代言廣告已於昨晚下架，而涉事網站亦已移除所有涉及素海霖的宣傳內容。

素海霖涉嫌推廣或便利收受賭注被捕。(資料圖片) 素海霖涉嫌推廣或便利收受賭注被捕。(資料圖片) 8

素海霖成名後引來一些haters狙擊，其社交平台多次被檢舉，去年她出po表示：「為藝術一脫跟了我28年的毛，為咗證明我唔係P圖，而係真脫毛，購買五本或以上會送一條脱毛影片一條！」素海霖貼上脫毛後在鏡前的自拍照，有鑑於平台尺度有限，她當然有穿上三角褲，怎料在她出post後先後兩度遭網民檢舉，素海霖當時曾出story大呻「又檢舉…脫毛都唔得」，令她相當無奈。

一向活躍社交網的素海霖，近期已甚少出現在IG及Threads，有網民更發現她的帳號「@thisisshl 」、「thisis_shl」、「erena_faleno」均被消失，疑被Meta官方封殺，但另一個她的產品帳號、只出story的「aina. by. erena」，目前仍然可以看到昔日帖文。

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8e178c40 9db1 4172 a76f cba07ad19b7b 螢幕擷取畫面 2026 06 25 210853 素海霖涉嫌推廣或便利收受賭注被捕。(資料圖片／娛樂組攝)

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