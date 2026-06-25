呂頌賢唔想破壞令狐冲 踏入60歲更開心拎樂悠咭盡享優惠

呂頌賢去年8月因肺部嚴重感染細菌，一度命危被送入深切治療部（ICU），體重更從正常的70公斤跌至只得50公斤。在鬼門關走過一圍的他康復之後應黎耀祥及麥長青邀請拍《江湖見》，三人到訪恆山懸空寺。麥包指呂頌賢飾演過的令狐冲是恆山派掌門，發現當地景點攤檔全放了他的照片，笑謂店舖怕呂頌賢收代言費，店主紛紛避開。呂頌賢笑言沒料到早年穿漢服拍過的照片會出現在景點內，大感好笑。

恨拍戲等緊啱角色 問到他會不會拍劇，他說︰「會！有人搵過，未知係未有緣定點，好多時都係撞咗時間。(咩角色會吸引？)如果角色重少少，條件好就會考慮。」對於網民希望他再以《笑傲江湖》的「令狐冲」示人，他認為沒必要，「我依家係令狐爺爺啦，再做都比人鬧啦。係有人搵我演『風清揚』或者『岳不群』，但我又老到去嗰個感覺。始終呢個IP已經係好經典，無必要去破壞佢，好似李小龍先生咁，佢唔去打敗自己嘅經典。」 至於如有節目邀約他扮令狐冲會否考慮，他表示要看性質，不會貿貿然去扮，自己也只是重扮過2次，其中一次便是吳鎮宇有份的節目《無限超越班》。

病 懲不明顯延誤就醫 他又提到自己拍完《笑傲江湖》之後開始接觸素食，自己非常喜歡，食落感覺良好。他坦言30年前的素食選擇不多，只得齋菜，幸好西方素食興起，選擇較多。他表示見到有些平台大晒美食，自己也分享一下，讓大家知道素食比較多花款。他又指因為食素，加上醫生悉心照料下，成功康復，身體現在很健康。問到如何發現自己生病，他透露初時只感到疲倦，沒有任何病懲，不太精神，所以拖延就醫，患病時失去味覺，食甚麼都覺得臭同苦，食不到東西，所以導致自己暴瘦。他表示現在只要不太舒服，就會立即求醫。

為60歲感自豪 談到他年頭踏入60歲獲得樂悠咭，他直言大感開心，因為可以享受搭車、餐飲不同優惠，特別是可以看電影半價。「我差唔多半年冇同太太睇戲，因為佢比我拎先，我見到佢睇戲半價，同埋佢用2蚊搭車周圍去好開心！」他表示有些人不相信他已經60歲，試過去餐廳被要求出示證件證明。他說︰「我覺得60歲係好開心嘅一件事，唔需要逃避，60歲係人生新階段開始。前半生係好努力去做嘢，好搏命、勤力，去到60歲可以放鬆少少，而且show呢張卡出嚟有好多人尊重你，係好好喎！」