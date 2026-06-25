林淑敏初演大小姐要監製逐句對白教 原定20個騷變9年感幸運

《愛‧回家之開心速遞》面臨倒數階段，林淑敏憑「大小姐」一角廣為人識，她透露未來的劇情將會重提接龍的接班人，自己也有留意網民提供的橋段，大讚網民的創意。她盼日後網民再翻看《愛‧回家之開心速遞》時，也會覺得好好看，像《真情》一樣永垂不朽。她很感謝觀眾一直以來的愛載，自己很不捨，會盡力把「龍力蓮」演到最好。

她坦言最難忘是初入劇組的時候，她說︰「我最記得拍攝第一日，監製同我講mark咗20個騷，我就諗住淨做20集，點知一做就9年幾。其實開頭我唔係好拿捏到點樣做，因為同我完全唔同。監製落嚟揸住部機，佢講一句，我講一句，佢用佢嘅語氣話我知要點，笑又要點，跟住拍咗兩日就揣摩到佢想要啲咩。呢個角色唔係一個人做好，係好多人去建立，一個角色邊個做都好，只係我咁好彩拎到呢個角色，係我好彩！」

談到她由20個騷，變到拍足9年，快將失去一筆安定的收入，大小姐表示會慳些用，只祈望自己身體健康，無風無浪不要花太多錢。她稱現階段只想做好大小姐一角，其他東西不敢多想，但承認《愛．回家之開心速遞》是時候需要改變，令觀眾有多些新鮮感。問到她是否跟無綫完約，她表示︰「仲係長約一份！未諗向外闖，希望TVB帶我向外闖，去大灣區闖！」