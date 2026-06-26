鄭裕玲憑《表姐，你好嘢！》撼贏劉嘉玲 張堅庭揭當年得獎內幕

劉嘉玲早前接受鄭裕玲訪問，二人重提1991年香港電影金像獎頒獎禮。當年女主角由Do姐憑《表姐，你好嘢！》奪得，打低《阿飛正傳》的劉嘉玲。Do姐提到當年傳媒也整定封面是劉嘉玲拎影后，也因為劉嘉玲獲影后的呼聲最高，其他有份角逐的女演員，連Do姐也疊埋心水去拍戲而缺席。 沒料到Do姐竟憑喜劇封后，劉嘉玲說︰「我嘅世界好似熄咗，到聽到掌聲先醒返。當時似冇事，直至離開會場，區丁平喺人海中衝過嚟，替我不值，又話我係最好，嗰時係最脆弱，有人安慰，就即刻喊咗出嚟。我明白，係要排隊嘅。其實輸畀妳係心甘情願，你喺我心中，係好識做戲嘅演員。因為當時評論捧到我上天，加上在法國南特影展又攞到最佳女主角，好多雜誌又預封面位畀我，大家都好似等緊一個影后出爐。」

《表姐，你好嘢！》由張堅庭執導，當時張堅庭代Do姐上台領獎，亦有提及Do姐因為要拍戲而未能現身。他看過訪問之後，也分享一些感受。他寫道︰「睇完訪問先知嘉玲好失落影后好失望，其實當晚Do姐不能出席，我也很失望，不過行內朋友都認為嘉玲贏梗，因為喜劇演員較難得獎，尤其女主角，而且觀眾顧住笑可能冇時間欣賞你的演出。通常喜感反應在處境+對白，喜劇演員通常在『不動聲色』情景下才算上乘。」

他提到當年也有問過Do姐能否抽出時間出席，他說︰「相信她也認為自已輸多過贏，而且當時還有其它三個對手，按傳統勝出率低，她倒不如繼續工作，她也曾問我《表姐，你好嘢！》勝出機會，我說我真的不知道，只有會計師事務所才有最終答案，若早知我當然叫佢請假。當年有很多圈外人不相信香港電影金像獎的結果是沒有人預知的。」 他又提到當時把角色交予Do姐演時，從沒有執過對方的演繹︰「她如此精彩演出而未能親自上去接受這榮譽確實可惜，尤其是我從把劇本交到她手，只是開了一次會，嚴格來講不是劇本圍讀的會（大多數場面仍然在埋頭苦幹中）我們再見面時，我是在現場第一次看見她自己創造的身體語言，原本我諗住在現場執生，點知佢演出第一個鏡頭之後，我幾乎冇執過佢的演出。俱往矣，舊事重提就30多年了。」