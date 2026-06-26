素海霖獲釋後連環出po 開心稱同haters開火有錢收

素海霖獲釋後霸氣出po指被人鬧仍有錢收 。

29歲素海霖（原名蘇凱琳）三年前以藝名「繪麗奈」進軍日本成人電影界。最近，她為一個海外註冊賭博網站拍片宣傳，影片在網上流傳後惹起關注。警方昨日在深水埗以涉嫌「推廣或便利收受賭注」將她拘捕，其後准予保釋，7月下旬需再報到，她拍攝的相關廣告和影片，事發後已被網站全部下架。素海霖晚上獲保釋後，隨即在社交網連環發文回應，既嫌棄警方拍攝的「被捕相」不夠美觀，又出po寸爆網民，不失其一貫灑脫作風。



嫌被捕照唔靚 素海霖向來活躍於社交網絡，即使身陷官非仍不改本色。她看到警方提供給傳媒的拘捕照片後，似乎不太滿意，立即公開向警員喊話：「差人哥哥，你影得麻麻地喎！下次影之前可摸以講聲，補返幾張同日原圖直出。」並附上數張自己補拍的照片。之後她更轉載了網民留言，有人笑問：「講嘢乖咗咁多入咗去俾警察打咗兩棍？」她卻回應：「嘩 ！！！有人話警察會打人。」深夜時分，她又大曬一張腿部特寫照寫道：「大家繼續選擇性失明我都冇辦法，快啲睇醫生啦！」

鬧交po賺$180 到了今早，她更公開從社交網帖文收益23美元（約180港元）截圖，直言獲平台邀請開通分紅，多謝支持者和批評者為她帶來收入：「話說前排受到Facebook嘅邀請，每個帖文都會有收益，好多謝支持我嘅人，唔支持我嗰啲我都好多謝，因為你哋鍥而不捨跟得好貼，永遠都會留言比我，估唔到打吓字鬧吓你哋都有錢收，雖然唔多，但係係開心嘅。」似乎心情未受事件影響。