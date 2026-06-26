唔妥你還是愛｜蝦頭Gary哥哥合作舞台劇音樂騷 反應熱烈加開至13場

蝦頭跟Gary哥哥的全新舞台劇音樂騷《唔妥你還是愛你》反應熱烈，加開至13場。

由楊詩敏（蝦頭）與譚偉權（Gary哥哥）合作的全新舞台劇音樂騷《唔妥你還是愛你》，原於7月10日起在香港藝術中心壽臣劇院上演6場，由於觀眾反應踴躍，現正式宣布加開7場，總共增至13場。

《唔妥你還是愛你》由盧俊豪執導，結合戲劇與音樂，以「追、求、定、結、離」為故事軸線，唱盡男女之間的愛恨糾結。宣傳口號「前世欠咗你，今世笑住還」點出愛情中的無奈、包容與甜酸苦辣。兩位畢業於演藝學院的實力派演員將以「又演又唱」的方式，帶領觀眾一同拆解愛情求生攻略。