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娛樂
出版：2026-Jun-26 16:00
更新：2026-Jun-26 16:00

唔妥你還是愛｜蝦頭Gary哥哥合作舞台劇音樂騷 反應熱烈加開至13場

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蝦頭跟Gary哥哥的全新舞台劇音樂騷《唔妥你還是愛你》反應熱烈，加開至13場。

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由楊詩敏（蝦頭）與譚偉權（Gary哥哥）合作的全新舞台劇音樂騷《唔妥你還是愛你》，原於710日起在香港藝術中心壽臣劇院上演6場，由於觀眾反應踴躍，現正式宣布加開7場，總共增至13場。

《唔妥你還是愛你》由盧俊豪執導，結合戲劇與音樂，以「追、求、定、結、離」為故事軸線，唱盡男女之間的愛恨糾結。宣傳口號「前世欠咗你，今世笑住還」點出愛情中的無奈、包容與甜酸苦辣。兩位畢業於演藝學院的實力派演員將以「又演又唱」的方式，帶領觀眾一同拆解愛情求生攻略。

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距離首演不足一個月，兩位主演正密鑼緊鼓排練。日前排練，二人即席演繹小部份，盡顯情侶間的抵死幽默，又有歌唱及音樂劇部份，相當豐富。Gary表示與蝦頭及導演「識於微時」，今次合作格外珍貴：「我哋係好難得嘅組合，今次又演又唱，除咗戲劇部份，亦都有演唱同show嘅元素。」蝦頭亦形容兩人的合作充滿默契：「好難形容嗰種感覺，好濃嘅情。我哋透過今次演出，可以再一次用戲劇同歌聲連結觀眾，好似我同Gary一樣，對戲劇嘅火都仲係咁旺。」

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蝦頭透露，演出以片段式呈現，由音樂與故事串連，當中包括音樂劇、唱歌、劇場版短劇及觀眾互動環節：「觀眾入場時已經有啲嘢要做，之後就會發現自己都係演出嘅一部分。如果睇過我嘅獨腳戲，都知道我會請觀眾上台一齊玩。」她亦指出，兩人會在台上快速轉換角色，以聲音、肢體與外在變化呈現不同男女關係的面貌。Gary補充：「今次嘅故事都係圍繞我同蝦頭，當然會講到兩性關係。」蝦頭表示，演出中選用多首不同年代、陪伴大家成長的經典歌曲：「大家一定會聽到好有共鳴嘅歌，亦會喺故事入面見到生活細節，可能就係你嘅故事。」

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【公演詳情】

地點：香港藝術中心壽臣劇院

日期及時間：

下午3:00

2026711-12日，18-19日，26

 

晚上8:00 

2026710-12日，17-19日，24-25

 

【票務資訊】

票價：

$788堂座，前排及視野較佳位置 贈送限量紀念品乙份

$688 堂座

$588 樓座

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