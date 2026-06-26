愛‧回家｜Terry有得拍《三代同糖》男演員名單公開

將於8月隆重登場的無綫全新處境劇《愛‧回家之三代同糖》（下文簡稱《三代同糖》），由羅永賢Marco監製，馬俊縈編審，馬俊縈、謝浩洋、潘逸豪執行監製，逢周一至五晚八點翡翠台播映。 官方本月初率先公布了《三代同糖》三位唱得又Talk得的女主角，分別是車婉婉、吳若希及憑主持《唱錢》人氣急升的李茵彤Desta。今日（26日），官方再陸續公布餘下四名主點演員（排名不分先後）何依婷、趙浚承、侯雋熙Duncan及李偉健。

在《愛‧回家之開心速遞》中飾演龍力王Terry大受歡迎的李偉健，在《三代同糖》中將繼續用番自己英文名Terry，角色中文名則為曹嘉驄，在劇中飾演「唐曹嘉冰」車婉婉細佬，對親手湊大的外甥孫女「唐芯」李茵彤疼愛有加，並經常成為三位女人「鬥嘴」的「磨心」。李偉健在《三代同糖》中飾演的Terry，雖然智商升呢，但將貫徹招牌「單純」、「搞笑」、「樂天知足」性格，更是充滿童心的熱血業餘漫畫家，意味著Terry將繼續在新劇大展身手「畫漫畫」。

李偉健曾是漫畫雜誌《CO-CO!》的人氣漫畫家，連載多個作品，包括「三十六計」、「爆笑西遊記」、「爆笑足球場」及長篇處境漫畫「校園大英雄」；成為藝人亦出過兩部作品，「娛樂圈愛回帶1、2」，並曾擔任展翅漫畫班導師8年⋯另外於《愛‧回家之八時入席》其中一集，為配合劇情，Terry曾繪畫「嘉莉的餐牌」，及後亦為過《愛‧回家之開心速遞》其中一集畫「走佬公主」插圖漫畫。

除了Terry，首度拍劇即擔正處境劇男主角的趙浚承（Gary）亦值得關注。本身是男子組合Square前成員的Gary，去年憑《中年好聲音3》人氣急升、唱歌實力再獲肯定。根據官方之前發布宣傳稿，《三代同糖》其中一個賣點，是三位女主角都是唱得之人之餘，婉婉與外孫女Desta更有不少Jam歌機會，足見「音樂元素」在《三代同糖》中的重要性。 Gary在《三代同糖》中飾演楊帆，雖然外表人畜無害、但深明「黑紅都係紅」的他，為了流量能不擇手段，是出名出手快狠準的營銷魔術師，在劇中將與吳若希在職場上有多番拉鋸及衝突，二人是歡喜冤家關係。出身高大靚仔的Gary，還是香港明星足球隊成員。

至於同樣擁有歌唱實力、近年憑組合Plan V、《臥底嬌娃》等劇集的出色演出，及主持《唱錢》逐步成功入屋的《聲夢2》畢業生侯雋熙Duncan，則會飾演Gary親弟弟楊光Dex，與楊帆相反，Dex外表兇悍，但內在卻是百分百傻氣憨直型暖男，對哥哥機關算盡的性格極為不滿，最後更因種種原因，會與吳若希攜手與Gary對著幹。 Duncan絕對是新生代藝人潛力股，本身擁有古典鋼琴演奏級資格的Duncan，中學就讀皇仁書院，及後畢業於英國Surrey University（薩里大學）音樂系。另Duncan出道後逐步開始嘗試作曲填詞，並不時在社交網分享自彈自唱片段，早於參賽《聲夢2》時，已有「鋼琴王子」稱號，是圈中低調型「多才多藝學霸」。另體格魁梧的Duncan，還擅長游水和跳Hip Hop，並喜歡所有球類運動，動靜皆宜。

至於無綫小花何依婷，是次亦是她首度出演處境劇。樣子甜美的依婷，這次將一洗平時溫婉形象，飾演擅長「笑裏藏刀」的「職場黑蓮花」朱圓圓，與劇中閨蜜吳若希「時敵時友」，關係撲朔迷離。