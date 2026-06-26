衛志豪宣布離巢效力12年TVB 預告「返出公海」向外闖

「譚詠麟愛將」衛志豪今日（26日）宣布正式離開效力12年的TVB。他憑處境劇《愛·回家之開心速遞》的保安「馬漢」成功入屋，離巢消息一出，不少劇迷大感不捨。他在社交平台發文告別，感激公司與幕後團隊，同時預告將「返出公海」向外闖，尋找新機遇。



現年50歲的衛志豪最早是娛樂主播出身，1999年加入有線娛樂新聞台，一做13年，與洪永城、陸浩明、黃翠如等被稱為「有線幫」。2014年他轉投無綫，逐步由主持轉型演員，多年來參演《金宵大廈》、《同盟》、《星空下的仁醫》等劇，當中最為人熟悉的要數《愛·回家之開心速遞》的「馬漢」，與其他保安成員的搞笑場面深入民心。

自謙未算耀眼 衛志豪在社交網將多張工作照製成短片，回顧在TVB的一點一滴，他感性寫道：「加入TVB ，係想加添一個演員身份畀自己，估唔到一轉眼12年，由主持轉為演員，係需要時間同堅持，這趟旅程學咗好多嘢。」他特別感激一眾監製、導演及經理人，並坦言參演逾70個角色，自覺未算耀眼：「多謝公司成就咗70多個唔同嘅衛志豪，唔知大家記得幾多個，自知未能做到奪目耀眼，如能留下一點印象，已足夠」最後，他預告將向外闖：「好啦，係時候返出公海游下！再出去學下嘢！各位公海見，不管笑與悲，卡拉永遠OK。」

獲阿倫賞識 本身是明星足球隊骨幹的他，獲譚詠麟賞識，近年密密跟隨球隊北上踢波兼登台，又與張智軒、莫家淦等人組成「老六兄弟男團」接商演。感情方面，他最為人記得的是與藝人阮兒相差13載的三年情，兩人一度同居，最終在2021年初分手。