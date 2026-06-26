馬德鐘腳患抽積水寸步難行 傷癒復工迎58歲生日

「馬神」馬德鐘早前膝蓋關節出現問題，向來低調的他更發布病床照，當時左手手腕位置明顯插著用來輸液的喉管，其右腳由膝蓋以下至腳踝的位置，則被敷料及繃帶緊緊包紮著。馬德鐘從膝頭蓋痛到腳踝，大範圍嚴重發炎腫脹還要抽積水，無奈煞停工作，今日他終於公開現身，談到身體健康，馬神表示：「腫咗行唔到，係幾痛，但唔係報道講咁，插晒喉咁嚴重，所以大家唔使咁擔心，只係插咗「打豆」用嚟輸液，依家都好咗八八九九，日常生活行動係完全正常，只不過未係好似平時咁做劇烈運動。醫生都話休息多個幾禮拜先，所以而家我只係做住手嘅運動先。」馬神因行動不便，惟有缺席本月初的「香港潮州節」，令身為潮州人的他大嘆可惜。

談到有「馬神」稱號，馬德鐘指已跟隨了他十多年，並謂：「其實我自己都唔知點解，睇返有啲人講，之前叫『男神』叫吓叫吓就變『馬神』，又有啲人講，之前係萬能Key，『好神』呀，咁都Key到，其實係咩原因都唔知。」明天(27日)就是馬神的58歲生日，他表示沒有約朋友倒數，自己已多年沒有特別去慶祝生日，牛一當天只安排了跟家人食飯，亦喜歡在工作中度過生日。問到會否向老婆申請買多架電單車？他笑指自己很知足，有一部已經好開心。