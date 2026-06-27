雷凱欣自爆轉行揸的士 霸氣發文為女司機平反

當年憑《3D肉蒲團之極樂寶鑑》一脫成名的性感女星雷凱欣，自嫁給經營小巴及的士生意的富二代陳智聰，並於2017年誕下兒子後，幾乎絕跡幕前。正當外界以為她繼續享受少奶奶生活，現年42歲的她近日忽然在社交網公開自己轉行揸的士的影片，即時引起網民熱議。

霸氣為女司機發聲 雷凱欣在短片中戴上紫色鴨舌帽、太陽眼鏡，打扮低調，並以新手的士司機姿態現身，她留言表示：「嗱！一見係女司機，又有好多人會話手車好似唔得啊，見到就好危險，你哋男人好叻咩，你哋撞車抄牌比率低啲先評論please 唔該晒」親自為女司機平反。其實，她早於去年已為轉行鋪路，曾貼出的士職前課程筆記，並寫道：「8小時後又8小時，唔知我pass唔pass呢？」如今成功考獲的士牌，證實已兌現計劃，正式入行。

網民求搭「極樂號」 影片一出，網民迅即湧入留言，將焦點放回她當年的經典演出，並謂：「好想坐極樂老人車」、「見到你驚爆炸，有陰影」，更笑問「會唔會『人體爆炸』？」雷凱欣則幽默回覆：「咁就上新聞啦！」當然，亦有人質疑他是否在拍戲？她亦大方表示：「拍戲可以搵我！」暗示自己仍願意接幕前工作。



淡出娛樂圈多年，雷凱欣都專心相夫教子，更積極增值，考獲瑜珈導師牌照，身型比從前更清減結實。如今再解鎖的士司機新技能，有冇反質疑是否婚姻出現了問題。