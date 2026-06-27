鍾麗緹被質疑護女講大話 細女認拍到家姐如廁對話意外流出

55歲的性感女神鍾麗緹，近日因16歲細女張凱琳（Cayla）的一張自拍照再起爭議。事緣，Cayla今年3月分享自拍時，有眼利網友卻發現疑似其家姐Jaden正在後方，並坐在馬桶上如廁，Cayla完全沒有修飾打格，事件掀起網民熱議。網民除炮轟Cayla自私只顧自己，還有人質疑兩姊妹的感情是否不和；鍾麗緹當時急急護航澄清相中人是同學，更承認自己管教不足，已向該同學家長賠罪，風波一度平息。

私密對話流出

怎料事隔3個月，6月24日網絡突然流傳Cayla與閨密的私密對話截圖，她親口承認被拍下如廁的就是姐姐Jaden。對話中她直言：「我實在搞不懂，Jaden坐在馬桶上的相片到底有甚麼問題」、「說真的，當事人根本不在意，那些現實裏不認識我們的人，憑甚麼去操心」、「他們憑甚麼無緣無故對着我罵，根本就是很小事，他們發出來的那些內容完全不值一提，純粹是惡意抹黑我」。對話一出，讓鍾麗緹的「同學論」不攻自破，大批網民轉而直指她為維護愛女講大話。