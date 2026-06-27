許廷鏗手臂傷勢公開極嚇人 連埋生蛇搞到眼濕濕

許廷鏗今年初因為打Pickleball令到他的右腳足底跟腱撕裂，需要用助行工具Aircast保護，其後又因為行樓梯不小心踏空，連帶左手都受傷，需要做手術，沒料到又生蛇，在短時間內身體不同地方出現問題，令他非常崩潰。幸而現在他已經如常去打pickleball、錄歌、牙醫工作，生活回復正常。 他在IG上載一條影片公開自己的傷勢，當中見到他的左手內側位置出現了一大撻瘀青，他亦公開自己腰部生蛇的照片，他表示由曼開一粒紅疹，其後擴大範圍，坦言非常痛楚。

許廷鏗在片中透露自己左手做完手術之後，有一晚臨瞓時發現腰部有些被針拮、電擊的感覺，其後發現該位置出現一粒紅點，自己覺得一定不是濕疹、敏感，於是立即求醫。他說：「紅疹嘅範圍其實就越嚟越多，因為整親做完手術又休息得唔好，免疫力一跌就即刻被攻擊。好彩發現得比較早，不過嗰種痛好鬼竄，成日陰陰痛，而你無論做緊啲咩都會無啦啦好似被針拮一拮，突然間痛到要停一停，其實個人都幾受影響，心情亦都會差啲，不過我算好好彩。」

他又指知道有些人生蛇是生上面、眼睛，自己是比較好彩的一群。他坦言免疫系統好重要，「你見到我而家成日都打波，我諗住都夠運動，亦都尚算後生，諗住呢啲生蛇嘅嘢應該唔關自己事。其實重點講嘅就真係免疫力，所以就算做完運動，都要有足夠嘅休息先得。我成日都同啲病人講，唔好等到牙痛先開始睇牙。及早預防，就可以免卻咗好多呢啲痛楚同埋煩惱，就好似生蛇一樣，要記得要請教下你嘅家庭醫生點樣可以預防生蛇。」 早前有網民去牙科診所時見到許廷鏗，發現他現時在觀塘一間牙科診所掛牌，逢周四註診。兩個月前，他亦入錄音室錄歌準備，相信很快便可以聽到他的新作。