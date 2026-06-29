韓國男團XODIAC派小分隊訪港 X-UNIT四人氣成員登陸啟德首辦記者會

訪談披露近況

在活動中，四位成員亦大方分享了他們的最新動向與私下趣事。韓籍總隊長 LEX表示：「XODIAC最近剛剛攜新專輯正式Comeback，主打歌叫《Phantom Fire》。我們最近都非常積極地參與韓國各大電視台的打歌舞台做宣傳，希望香港的粉絲們都可以多多支持我們的新歌！」而港籍成員SING則透露：「今次最想爭取時間陪屋企人，難得返來香港，最想同他們去商場行街食飯！」

難得帶同韓國隊友回到家鄉，香港成員LEO表示能寓工作於娛樂感到非常興奮，並大讚活動場地：「這次回來時間有限，所以今日很開心可以來到啟德的全新地標The Twins雙子匯2三道！這裡集合了許多國際知名品牌、時尚概念店、設計師品牌和獨特創意商品，呈現多元的生活尚！活動結束後，最想帶成員們在這裡好好逛街Shopping，在這個啟德新地標盡情購物。」而韓籍主音隊長HYUNSIK則已經列好了「購物清單」，急不及待要在香港消費：「回韓國前要大買香港特色手信，送給XODIAC其他沒能過來的隊員！」X-UNIT這次訪港行程雖然短暫，但無論是舞台表演還是親民的互動，都為香港粉絲留下了極具紀念價值的「專屬時刻」。