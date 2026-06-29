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娛樂
出版：2026-Jun-29 21:50
更新：2026-Jun-29 21:50

譚詠麟雙歌單個唱只限10場 炮製AI伴侶強調非AV

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譚詠麟今日現身記者會為演唱會宣傳造勢。 (娛樂組攝)

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譚詠麟(Alan)早前宣布將於將於今年91115日及1822日，在香港紅磡體育館舉行《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇》香港首站，今日他現身記者會為明天公售宣傳造勢。

今次演唱會以「雙主題、雙歌單」的模式呈現，分設「情不變」和「無言感激」兩個主題，務求送上更多金曲與回憶，答謝每一位支持他的歌迷。現年76歲的校長坦言今次可能是最後一次大型巡唱，雖然未正式公售已一票難求，但他表明只限10場，不設嘉賓，亦絕不加場，為配合宣傳，主辦單位將於明天在不同地區派發「阿倫日報」，最早一站8時於葵芳派發，尾站是5時半旺角派發。

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譚詠麟相隔11年再踏紅館開個唱。 (娛樂組攝)

相隔11年再踏紅館開個唱，記者會上，譚詠麟自言曾承諾歌迷唱到80歲，「呢個承諾一定會，只不過唔大演唱會，喺香港做完呢10場之後，就會有巡迴，巡迴完咗之後就應該係真正嘅終極，但我唔會講告別，因為唔想用告別呢兩個字，因為我同歌迷始終有個約定，所以大家唔使擔心。」他仍會在不同場合以不同形式演唱。他受訪時表示，抱著在香港最後一次大型演唱會的心態，但補充說：「自上次個唱後，呢11年來，我每年都唱廿幾三十場，其實我都簽咗過百場，唱唱下可能超過80歲。」他強調，希望歌迷同自己都量力而為，因見到有從溫拿跟隨他的歌迷，行動已不太方便，希望他們能有機會靜心欣賞演唱會。他表示有年輕歌迷由懷疑父母為何喜歡他，到了解父母甚至超越父母，成為忠心歌迷，「所以我希望在能力所及，當然要去返80年代嘅狀態係比較難，當然亦唔可以一朝一夕變返以前嘅感覺，但我已經開始練跑。」

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譚校長受訪時解釋兩個主題代表不同情懷，「情不變」代表歌迷對他的支持，「無言感激」則代表他對歌迷的答謝，歌單分Part APart B，準備了逾200首歌，「最基本嘅環節唔改，另外有不同嘅部份，每部份可能只需兩三隻歌，但我會預備68隻歌，每一晚都有機會唔一樣。」由於太多歌曲唱不完，他表明不會邀請嘉賓。談到一票難求，他直言老友都無情講，因為規定3成公售，「但內部訂購已超額，因為我同公司夾埋仲差兩層半嘅飛。」他重申10場代表「十全十美」，故無意加場，問到會否巡迴各地後，再回到香港作為終極站，他坦言剛剛才聽到提議，要視乎各方面的配合才決定。

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譚詠麟自言為唱已積極練跑，問到減磅目標，他自言量力而為，「一次過減得太勁，都唔係咁好，我跑返八十年代嗰時嘅跑步路徑，同而家相比都唔係一朝一夕可做返。」他將於八月迎接76歲生日，問到可會戒口時，他笑言食完再跑。對於網傳車cam影片，見譚校長在寶雲道跑步，在轉彎位險被私家車撞，他亦主動回應，「因為架車好靜，我過馬路返屋企，突然間車cam影到我，放咗上網，搞到好多人關心我跑步安唔安全，多謝晒。」問到可會邀約朋友一齊跑時，他就耍手擰頭，「我鍾意自己一個人跑，諗起要做運動就去跑，會唱住自己啲歌跑，盡量當練吓歌。」他自言籌備演唱會，將暫停踢波，但仍會睇世界盃，早前更曾往南美觀賽。

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阿倫特地為演唱會錄製主題曲《我在意》，在記者會上首播MV，歌曲由他自己作曲，親自邀請劉德華和李克勤填詞，「本來係想同佢哋合唱，因為佢兩個同我哋公司關係最密切，同埋識咗咁多年，但寫完之後佢哋覺得呢首歌係向我致敬，佢哋認為我自己一個人唱會比較恰當。我睇到歌詞好多位都已經唱唔到落去。」他自言錄音期間也曾稍作改動，「好多謝佢哋兩個，寫得好到位，同埋入心入肺，啲歌詞好有畫面，每次聽都幾有感觸，都驚到時演唱會感觸唱唔得晒。」對於在生日當天出售演唱會的周邊產品，包括譚詠麟AI伴侶，他表示為跟隨他多年的歌迷而設，主要是錄音，但也未睇過製成品，「總之係AI唔係AV。」

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