古天樂收「半紅不黑」私家咪 想開雙腳唔離地演唱會

古天樂殺入紅磡香港體育館，舉辦入行以來首次Live Show，一連兩場《MY FIRST SHOW》安排8月21及22日舉行，優先訂票已火速售罄，門票將於7月3日正式公開發售。主辦單位為隆重其事，古天樂今日(29日)替紅館騷開記者會造勢，由903阿正（黃正宜）擔任大會司儀，主角古仔則以黑超look有型登場。

不排除坐觀眾席唱歌

記招上，大會向古仔送上一支「私家咪」，問到「私家咪」以紅黑色設計有否特別意思，古仔即答：「唔係半紅不黑吖嘛？」之後透露自己一向喜歡紅、黑色，其fan club會員卡都以這兩種顏色設計。

至於跳舞方面，古天樂笑言：「我初頭嘅諗法係開個雙腳唔離地嘅演唱會，或者四肢微動演唱會，但開騷梗係唔得啦！」古仔希望到時能夠與觀眾開心互動，不排除坐到觀眾席唱歌：「山頂位都真係想㗎，但怕落嚟會引起混亂，要首先考慮咗現場保安先。」古天樂在會上預告演出將為觀眾帶來驚喜，但暫時要仍大賣關子，同日亦發布他與農夫合作為演唱會而炮製的新歌《天下一家》，到時農夫亦會登場，其他嘉賓卻未肯透露，希望為觀眾帶來驚喜，目前他已開始練歌、排舞，不過因場地及檔期問題，演唱會無法加場。活動結束前，古天樂跟林建岳等單位代表一同在台上開香檳，預祝演出成功，古仔更即場吹喇叭自隊，心情相當不俗。