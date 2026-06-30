周柏豪帶小朋友到韓國追BTS 拒因外遊幫子女向學校請假

周柏豪以特別嘉賓兼 IWC 萬國錶珍藏家身份現身「Next Space Age Exhibition」展覽開幕典禮。

周柏豪日前以特別嘉賓兼 IWC 萬國錶珍藏家身份現身「Next Space Age Exhibition」展覽開幕典禮。作為品牌多年的「星」級好友，周柏豪已在十多年前出席IWC萬國錶在香港舉辦的首個《小王子》系列發佈活動。周柏豪近年展現「成熟蛻變」及「顧家爸爸」形象深入民心的柏豪，大方分享了自己對時間、回憶與生命探索的個人感悟。 他提到《小王子》系列標誌性的深藍色太陽放射紋錶盤與富有詩意的設計令他愛不釋手；更透露私底下最享受每晚與兒子共讀《小王子》繪本的溫馨時光。這份純粹的快樂與陪伴，完美地將小王子的世界與他珍藏的IWC腕錶連繫在一起 。而現場亦有近百粉絲到場支持。

柏豪表示一直有收藏IWC的腕表，他的第一枚IWC腕表陪著他成長，包括參予各大頒獎禮，以及結婚時等都一直配戴。他說：「男仔覺得戴著某隻表覺得順利便一直戴，陪著我十多年了。有時小朋友都會打開我的表櫃，想看看我的收藏，我都會解釋給他們知道手表的故事，會一直傳承給他們。」他透露小朋友正在放暑假，剛剛一家人去了韓國旅行，因為工作關係，他自己先回港。問到他為何會選擇韓國旅行？他笑說：「因為阿仔很喜歡BTS，要陪阿仔去看BTS的商品。稍後BTS在港開演唱會，他都要去撲門票。」

他謂兩個小朋友都很喜歡K POP，現在都有學跳舞和音樂，而且學得不錯。他不反對將來他們想出道，只要他們開心便可以，他一直認為小朋友健康、開心成長最重要，成績並不是最重要的事。女兒即刻升讀小一，笑言可能會識男仔，他謂太太已經開始輔導他，但他相信很難接受。他說：「我應該一輩子都不能接受，本來女兒是我的，變成其他人，很難接受。兒子就無所謂啦﹗」