譚詠麟深情獻唱新歌《我在意》 MV復刻經典唱片封面

譚詠麟近日為演唱會謝幕曲《我在意》拍攝MV，今次MV以「深情與陪伴」為主軸，將校長與歌迷橫跨數十年的真摯情感濃縮其中。《我在意》邀得與校長交情深厚的兩位巨星劉德華與李克勤親自操刀填詞。兩人將對校長的深刻了解化作真摯文字，量身打造出這封情感細膩、扣人心弦的情書。

以見證者視角進場

MV開首以細膩的溫馨色調呈現。校長先以「觀眾造型」低調掀開經典紅色天鵝絨簾幕入座，全程不露面容，靜靜地走到一張觀眾椅上坐下，凝望著前方空蕩蕩的舞台。隨著視角「跳入」台上的畫面，前方的屏幕瞬間亮起，浮現出新歌歌名《我在意》，輕輕喚醒沉睡的歲月。