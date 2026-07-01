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娛樂
出版：2026-Jul-01 17:30
更新：2026-Jul-01 17:30

陳楨怡跟禁毒AI女團草草撞樣 驚聞成雙性戀女神大感驚訝

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陳楨怡近日因為AI女團成員草草多了網民認識。（娛樂組攝）

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早前懲教署推出AI女團宣傳片呼籲市民遠離毒品，而其中一位AI女團成員「草草」被指跟陳楨怡撞樣，有網民估計設計人員是按照她的樣子去創造，而陳楨怡的名一夜之間成為熱搜。連帶她近日出PO也有留言道「草草」、「草草真身」。陳楨怡昨日出席樂易玲生日會時，坦言有留意到，自己覺得不太相似，並指有網民把她的照片跟「草草」合併稱呼為兩姊妹，自己當下在諗何時拍過這些合照，大讚網民創意。

問到會否擔心有不法之徒把她的照片利用AI進行網上詐騙，她表示不擔心，因為不覺得自己跟「草草」似樣，過去也試過被人盜用照片開假acc，幸好有網民醒目私訊問她。

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浪漫的煙圈⋯⋯

未諗過出寫真

由於網民為「草草」推出埋寫真，問到她何有考慮推出一本，陳楨怡接示沒有想過，「我覺得影寫真要好豐滿先得！我未必啦！（你有長腿？）我未ready，我心理個關未過到。自己就鍾意share自己去邊、化妝、食咩咁。」談到她的IG近期都多了很多化妝品開箱，是否打算向美妝KOL、直播帶貨方向發展，她稱只是純粹自己喜歡美妝，並透露自己儲了一大堆化妝品，早前全部拿出來整理，發現最多的是粉底最多。

對於她的維基資料被加上一欄是「雙性戀女神」，她坦言在threads無意看到這個截圖時，於是作回應，自己也有專登click入去看看自己的維基，發現自己有很多暱稱，自己也不知道，一頭霧水，見到時也很驚訝。

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