陳楨怡跟禁毒AI女團草草撞樣 驚聞成雙性戀女神大感驚訝

早前懲教署推出AI女團宣傳片，呼籲市民遠離毒品，而其中一位AI女團成員「草草」被指跟陳楨怡撞樣，有網民估計設計人員是按照她的樣子去創造，而陳楨怡的名一夜之間成為熱搜。連帶她近日出PO也有留言道「草草」、「草草真身」。陳楨怡昨日出席樂易玲生日會時，坦言有留意到，自己覺得不太相似，並指有網民把她的照片跟「草草」合併稱呼為兩姊妹，自己當下在諗何時拍過這些合照，大讚網民創意。

問到會否擔心有不法之徒把她的照片利用AI進行網上詐騙，她表示不擔心，因為不覺得自己跟「草草」似樣，過去也試過被人盜用照片開假acc，幸好有網民醒目私訊問她。