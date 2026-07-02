魏浚笙夥拍楊偲泳新片《浪花男女》8月上映 Jeffrey去年海上取景遇嚴重意外

由翁子光監製，馮志強原創故事、編劇及執導，魏浚笙（Jeffrey）、楊偲泳（Renci）擔正新片《浪花男女》將於8月上映，電影還有周漢寧及曾屬香港游泳代表隊成員的朱鑑然參與演出。 《浪花男女》以Wakesurf尾波衝浪為故事背景，結合輕喜劇、青春成長和網絡公審議題，透過一場由網絡嘲諷引發的衝浪風波，帶出在跟風批評盛行的網絡世代中，如何面對錯誤，並在風浪之中找回破浪前行的勇氣，電影今日正式公開先導海報及先導預告。

由網絡風浪開始 《浪花男女》講述衝浪教練孫漫因網絡謠言被公審，而一名原本對衝浪一竅不通的青年阿川，竟以網名「太平洋白鮓王」製作嘲諷短片並意外爆紅。當他發現自己跟風嘲弄的對象其實被抹黑，阿川決定以真實身份向孫漫學習衝浪，由一個鍵盤黑粉，逐漸成為最努力為她平反的人。 今次公開的先導海報以藍天、海岸與木橋為背景，魏浚笙與楊偲泳手持衝浪板並肩而行，畫面充滿盛夏氣息。海報上鮮黃色手寫英文片名「Wakesurf Lovers」橫跨天空，筆觸自由奔放，既呼應尾波衝浪的速度感與浪花線條，亦為電影注入青春、熱血與浪漫氣息。二人一個望向前方，一個側望遠方，似是各懷心事，亦暗示角色之間由誤會、靠近到互相理解的情感旅程。整張海報陽光明亮、色彩鮮明，將電影「盛夏衝浪輕喜劇」的定位清晰呈現。同步曝光的先導預告亦率先展現電影的Wakesurf場面。片中快艇在海面疾馳，浪花翻湧，Jeffrey、楊偲泳及朱鑑然先後踏上浪尖，在藍天碧海與風雲變色的海面之間展現尾波衝浪的速度感與刺激感。畫面既有盛夏的清爽氣息，亦暗示角色將在風浪之中面對誤解、挑戰與成長。

電影中，魏浚笙飾演的阿川，是一名活在網絡風向之中的年輕人；楊偲泳飾演的孫漫，則是因網絡公審跌入低谷的Wakesurf尾波衝浪教練。兩個本來不應有交集的人，因一場網絡風波而相遇，亦在一次次乘浪練習中，逐漸看見對方真正的一面。

朱鑑然加盟添火花 Jeffrey去年為《浪花男女》拍攝衝浪時發生嚴重意外，當時其下巴、頸部，甚至動脈位置出現長長血痕，可幸被送到醫院接受治療後沒有大礙，亦沒有毀容，Jeffrey之後留言報平安：「不幸中之大幸，多謝天父保佑。受傷嗰刻，個腦一片空白，多謝劇組上上下下的照顧。」Jeffrey近年影視及音樂發展備受注目，而拍檔楊偲泳則憑《夜王》及《毒舌大狀》等電影為觀眾熟悉，並憑《毒舌大狀》獲提名香港電影金像獎最佳女配角。今次二人在浪花之上展開對手戲，為電影注入青春、浪漫與輕喜劇火花。《浪花男女》亦邀得朱鑑然及周漢寧主演，分別飾演衝浪明星Joe及阿川好友瀟灑，為故事增添競技感與喜劇節奏。