譚詠麟親自派發《阿倫日報》 拍片感謝歌迷日曬雨淋排隊支持

譚詠麟（校長）將於2026年9月11至15日及18至22日假香港紅磡體育館，舉行歐洲坊鐘錶呈獻《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇》香港首站。日前在演唱會發布會上，公布於全港以快閃形式免費派發《阿倫日報》，由播放校長創作的新歌《我在意》MV的專車，送抵港九新界指定8個地點派發，首站於早上8點半在葵芳商場外，歌迷竟提早7點到現場排隊，並笑言攞完報紙返屋企上網搶飛。

《阿倫日報》滿載着回憶與情懷，記載住校長出道至今嘅每個重要里程，對歌迷而言非常珍貴。當日派發的8個地點，經歷天氣極大變化，由曝曬到曝雨都試過，但任何天氣情況下，亦沒有減退歌迷的熱情，有歌迷寧願自己淋濕，反而怕《阿倫日報》被雨水沾濕，小心翼翼袋好才離開，看到歌迷對校長有多在意。

雖然派發《阿倫日報》當日校長有工作在身，但得知歌迷為領取《阿倫日報》冒住日曬雨淋相當辛苦，校長決定親自到《阿倫日報》專車打卡兼拍片答謝歌迷，期間巧遇歌迷還親自向他們派發《阿倫日報》。校長說：「今日真係一個好難忘嘅日子，真係刻骨銘心，今日由第一站朝早8點左右開始，真正經歷咗日曬雨淋喎！試過好熱又到好大雨，好多站大家都好踴躍，想搵返往日嘅一啲情懷同回憶，希望大家鍾意呢份報紙，亦都多謝晒大家連日嚟籌備點樣去買飛，真真正正好多謝大家咁多年支持，所有嘅歌迷朋友，多謝晒，演唱會見！」