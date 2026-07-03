新城廣播35周年音樂會8‧23舉行 鄧麗欣Cloud黃淑蔓盧慧敏首度合體

今年是新城廣播有限公司35周年，為隆重其事，新城廣播將於今年8月23日晚上8時，假香港會議展覽中心Hall 5BC舉行一場盛大的「Metro Anniversary 35 "Spectrum of Self"」音樂會。四位人氣歌手鄧麗欣（Stephy）、雲浩影（Cloud）、黃淑蔓（Feanna）及盧慧敏（Amy Lo）將首次攜手演出，以她們獨特的個人魅力與音樂，在舞台上碰撞出最璀璨的火花，作為新城廣播呈獻給廣大聽眾的一份誠意禮物。

四位歌手雖然風格各有不同，卻同樣散發著當代年輕人敢於突破的光芒。Stephy由偶像派蛻變為全能藝人，見證一代少女的成長軌跡；Cloud以空靈嗓音俘虜樂迷，盡顯新生代女聲的獨特氣質；Feanna則憑著青春洋溢的活力，成為校園樂迷的寵兒；Amy Lo從影視跨界音樂，展現活力多變的個性。