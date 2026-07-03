鍾景輝追思紀念展覽7.15演藝學院舉行 翌日設公眾簽名悼念

香港戲劇界泰斗鍾景輝（King Sir）於本月3日離世，享年89歲。早前，家屬公布其安息禮定於7月4日（星期六）假九龍城浸信會舉行。今日，大會再更新安排，宣布將於7月15日在香港演藝學院舉行「追思會暨紀念展覽」，以回顧這位一代巨匠的精彩演藝人生，同時7月16日亦設公眾簽名追思活動。

追思安排

「追思會暨紀念展覽」定於7月15日下午3時至5時，在香港演藝學院香港賽馬會演藝劇院舉行，屆時將有不同年代認識King Sir的朋友及學生出席分享，細訴昔日相處的溫暖點滴與諄諄教誨。同場，更特設一日限定紀念展覽，以嘉年華形式帶領大家走進King Sir的戲劇世界，部分展區更圍繞他的重要作品為題，穿梭其畢生輝煌的演藝旅程。



場地所限僅招待受邀者

大會提醒，由於場地位置所限，追思會及展覽只能招待受邀嘉賓及團體，參加者必須預先於網上報名，並憑電子門票入場，而相關獲邀人士將於7月5日或之後陸續收到邀請。