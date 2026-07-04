熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 歐洲熱浪 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jul-04 10:36
更新：2026-Jul-04 10:36

鍾景輝安息禮｜周潤發劉德華汪明荃現身 謝君豪為King Sir扶靈

分享：
NDY0

劉德華現身鍾景輝安息禮。 (娛樂組攝)

adblk4

鍾景輝（King Sir）於上月3日在家中安詳離世，享年89歲。King Sir的安息禮拜今早（74日）在九龍城浸信會舉行，並懇辭花圈、花籃，有心人士可把款項全數撥捐予「香港演藝學院-鍾景輝紀念獎學金」 以支持培育未來演藝人才，延續鍾博士一生對藝術教育及香港演藝事業的無私奉獻。

鍾景輝的安息禮於上午10時半進行，大清早已有嘉賓抵達現場，King Sir遺體放在白色棺木，謝君豪、王祖藍穿上黑色西裝在場打點，劉雅麗則協助到場人士登記，而TVBHOY TVViuTVMakerVille及香港電台均有送上花牌。

adblk5
7ea2124f fd2f 4d6d b100 4565356062f4 Be3bbdf2 2fff 4770 8219 24b7214d957c 98f50bc3 feea 4c3f 9539 76ae35c788e5

局長羅淑佩出席

接近9時半，王祖藍陪同King Sir姪仔接受傳媒訪問，其姪仔表示：「今日好感恩，天氣暫時還可以，都擔心咗好耐。知道好多親朋戚友、學生、政界、文化藝術界嘅朋友，都嚟到追思我嘅伯父，多謝晒。」王祖藍交代將於715日會為King Sir在香港演藝學院舉行「追思會暨紀念展覽」，716日亦設公眾簽名追思活動，以回顧這位一代巨匠的精彩演藝人生；兩人憶起King Sir時，祖藍指對方會記得每個學生，記憶十分清晰，不少演藝學院的學生都扮過King Sir，他從來不會介意，跟大家打成一片，王祖藍又指扶靈名單，會由King Sir昔日加入TVB到演藝學院等不同界別代表，謝君豪亦在名單之上，家人意願是希望藉住扶靈名單，展望後繼有人的一個意思。其後，謝君豪、陳國邦、蘇玉華、劉錫賢、劉雅麗等人出來見記者，不久其他圈中人亦相繼抵達，周潤發、劉德華、汪明荃、張艾嘉、杜琪峯、鄧萃雯、李力持、韓馬利、杜燕歌、黃文慧、張國強、奚秀蘭、郭峰、黃允財、鄧英敏、黃建東、貝安琪媽咪等，而現任香港文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦有出席安息禮。

adblk6
WhatsApp Image 2026 07 04 at 10.26.25 AM WhatsApp Image 2026 07 04 at 10.26.26 AM (1) WhatsApp Image 2026 07 04 at 10.26.26 AM (2) WhatsApp Image 2026 07 04 at 10.26.26 AM 鄧萃雯 97ed023d cb08 4401 b197 744454f4cd83 Cddaeebe 23b3 43b8 bc69 f12317b2000d 95d932ce 1ac1 4f5b ae65 e0c3d26ed96b 4f2d3288 0714 4966 939d f010aad1856e 47dba195 c6d0 47f4 8dff 28b5e9cc987f (1) 81cedd18 5b6b 4bd9 88f5 f106f660bbd5 6e277647 1735 4666 828a 33c6d24da0a5

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務