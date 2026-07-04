鍾景輝安息禮｜周潤發劉德華汪明荃現身 謝君豪為King Sir扶靈

鍾景輝（King Sir）於上月3日在家中安詳離世，享年89歲。King Sir的安息禮拜今早（7月4日）在九龍城浸信會舉行，並懇辭花圈、花籃，有心人士可把款項全數撥捐予「香港演藝學院-鍾景輝紀念獎學金」 以支持培育未來演藝人才，延續鍾博士一生對藝術教育及香港演藝事業的無私奉獻。

鍾景輝的安息禮於上午10時半進行，大清早已有嘉賓抵達現場，King Sir遺體放在白色棺木，謝君豪、王祖藍穿上黑色西裝在場打點，劉雅麗則協助到場人士登記，而TVB、HOY TV、ViuTV、MakerVille及香港電台均有送上花牌。