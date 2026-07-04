鍾景輝安息禮｜周潤發劉德華汪明荃現身 謝君豪為King Sir扶靈

鍾景輝（King Sir）於上月3日在家中安詳離世，享年89歲。King Sir的安息禮拜今早（7月4日）在九龍城浸信會舉行，並懇辭花圈、花籃，有心人士可把款項全數撥捐予「香港演藝學院-鍾景輝紀念獎學金」 以支持培育未來演藝人才，延續鍾博士一生對藝術教育及香港演藝事業的無私奉獻。
鍾景輝的安息禮於上午10時半進行，大清早已有嘉賓抵達現場，King Sir遺體放在白色棺木，謝君豪、王祖藍穿上黑色西裝在場打點，劉雅麗則協助到場人士登記，而TVB、HOY TV、ViuTV、MakerVille及香港電台均有送上花牌。
局長羅淑佩出席
接近9時半，王祖藍陪同King Sir姪仔接受傳媒訪問，其姪仔表示：「今日好感恩，天氣暫時還可以，都擔心咗好耐。知道好多親朋戚友、學生、政界、文化藝術界嘅朋友，都嚟到追思我嘅伯父，多謝晒。」王祖藍交代將於7月15日會為King Sir在香港演藝學院舉行「追思會暨紀念展覽」，7月16日亦設公眾簽名追思活動，以回顧這位一代巨匠的精彩演藝人生；兩人憶起King Sir時，祖藍指對方會記得每個學生，記憶十分清晰，不少演藝學院的學生都扮過King Sir，他從來不會介意，跟大家打成一片，王祖藍又指扶靈名單，會由King Sir昔日加入TVB到演藝學院等不同界別代表，謝君豪亦在名單之上，家人意願是希望藉住扶靈名單，展望後繼有人的一個意思。其後，謝君豪、陳國邦、蘇玉華、劉錫賢、劉雅麗等人出來見記者，不久其他圈中人亦相繼抵達，周潤發、劉德華、汪明荃、張艾嘉、杜琪峯、鄧萃雯、李力持、韓馬利、杜燕歌、黃文慧、張國強、奚秀蘭、郭峰、黃允財、鄧英敏、黃建東、貝安琪媽咪等，而現任香港文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦有出席安息禮。