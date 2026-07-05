林淑敏盼《愛．回家》永垂不朽：但觀眾有權有更多選擇(有片)

林淑敏今日出席健康產品專門店開幕活動，作為代言人的她，感激當年患癌時獲品牌主動聯絡，免費提供保健食品。如今她已病癒，品牌仍願意為有經濟困難的癌病患者提供支援，故此即使要趕拍《愛．回家之開心速遞》，仍抽時間出席開幕禮。問到現時的身體狀況時，林淑敏笑言，「身體最有毛病係驚搵唔夠錢！」問到可有經濟負擔時，她自言生活慳家，已感滿足。

《愛．回家》大結局 未有新工作 談到《愛．回家》大結局在即，林淑敏不想觀眾感受到演員的不捨，「唔敢諗心情，因為好密集，幾乎每都要開工，接近埋尾劇力萬鈞，又有接龍爭產，感情有起伏，先處理劇本先，直至七月中緊接的《三代同糖》，我就變家庭觀眾，準時收看新處境劇。」她坦言，「好想《愛．回家之開心速遞》永垂不朽，如果從第一集重新再睇，都可以loop足一年，所以好想盡力做，做到完美，永垂不朽。」至於難得觀眾受落的CP不再，會否感可惜，林淑敏認為會有新CP頂上，「觀眾需要新鮮感，我哋點做，眼耳口鼻都係咁，觀眾有權有更多選擇，俾新刺激觀眾睇都係好事，那管佢哋唔適應，鬧又好讚又好，總之佢哋坐喺度睇8點鐘好好笑嘅處境劇，就你我哋嘅任務。雖然我好多網民話我哋做得唔好，唔緊要，娛樂到佢哋就最開心。」

問到緊接有甚麼新工作時，林淑敏就坦言未有通知，至於會否放假小休，她忽然感嘆起來，「農曆新年我經歷爸爸走咗，其實上年係奔波於多倫多同香港，照顧爸爸，所以都諗係咪可趁媽咪仍身體健康，返去陪下佢，免得佢病又要奔波頻撲，佢又唔可以周圍玩，所以都想返多倫多陪下佢。」