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娛樂
出版：2026-Jul-07 22:25
更新：2026-Jul-07 22:25

MC張天賦紅館演唱會玩瀡滑梯 陳蕾任嘉賓讚張三歲變成熟

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MC張天賦一連五場《E=MC² 演唱會2026》在紅磡香港體育館正式開鑼。 (吳康琦攝)

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MC張天賦一連五場《E=MC² 演唱會2026》在紅磡香港體育館正式開鑼，成龍、劉德華、陳潔靈、梁詠琪、張敬軒、鄭伊健等送上花籃祝賀。舞台設計非常特別，四面台其中一面靠近觀眾席落梯位置設有一條斜道。演唱會開始時，中央升上來一個鐵籠，MC在鐵籠中間以《Tipsy》、《This is MC》、跟Billy Choi合唱的《168.5》等跳唱快歌開場，他更大騷健碩手臂，還與女dancer大跳貼身舞。

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MC說：「多謝賦二代，三年前好緊張，因為四面台又要跳舞又要唱歌，唔知自己企邊，但今次有大家的力量，緊張感覺全消。他更事先講明不會除衫，而且今晚的衣服全都好熱，「出面又濕（指落雨），入面又濕。」全場隨即大叫「除衫」。他又笑謂原本的talk位不是在《168.5》之後，但發現自己再唱多一首會說不出話來。接著他走到舞台另一面表示帶了一隻會飛的鳥，他便走上去粉紅色的鳥上，隨即升至半空唱出《老派約會之必要》，更有羽毛飄下來。唱完《東邪》、《小心碰頭》後，氣氛一轉，MC唱出《乖乖報到》時從斜道最高處大玩「瀡滑梯」。

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首場嘉賓請來同門的陳蕾，當台上的巨型寶盒打開，陳蕾便破盒而出，與MC合唱完畢之後，兩人提起大家初見面的時候，MC表示簽約第一日出席公司的飯局，見到陳蕾時立即上前打招呼，陳蕾笑言第一次覺得他是很輕浮的死𡃁仔，公司更為對方取了一個外號叫張三歲。直言他現在變得成熟少少，但他仍有當年的拼勁，2010年跟MC因為拍了一個銀行廣告而熟稔，看見他在首個紅館唱《繁星》，覺得他就像歌曲一樣，所以今晚為MC送上這首歌。

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接住Novel Fergus唱出《地盤佬》之後，MC以全黑的歌衫，拿住一個黑色氧氣罩，躺在一張插滿電線的手術椅上唱出《一百個未老先衰的方法》、《抽》，當唱《男人怎可以》時，一個巨型小丑面罩從高處吊下來，配合整個演唱會的馬戲團元素。

MC換上另一套黑色金光閃閃的外套，但妝容就變成傷痕纍纍，面上有血痕，西裝下更纏上染紅的紗布唱出《說謊者》及《記憶綿》，而他唱《說謊者》時，舞台另一面吊下來一個小丑公仔，目測近2米高。

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MC其後走到曾經收起陳蕾的盒子機關，但今次盒子就變成了玻璃面，MC把自己困在玻璃櫃內唱出《懷疑人生》，而盒子打後，他走到舞台中央，一把鮮紅的手槍吊下來，而且任何角度也是看到手槍指住他的頭唱《小心地滑》，唱至尾聲時更爆出煙花，MC更屈曲身體降回後台。大螢幕彈出心理學之父榮格的金句「與其做好人，我寧願做一個完整的人。」MC的舞台機關可以說是近期紅館演唱會中最多的一個。

MC換上一件閃閃絲質睡衣的歌衫再度上台，並唱出《無名氏》。接著他說世界很壞，嘢食好邪惡，但只要相信你對人，人哋會對你好。他表示相信大家剛才也跟他一樣從MC及EMC的世界來回，笑謂換上睡衣是希望提醒自己要返回現實。他又提到過去一直沒有多謝媽咪，以前自己很壞，感覺跟媽咪很少溝通，但現在覺得媽咪老了，所以現在一定會攬下她，及錫她的面珠，更稱「一定有口水嗰隻」，他希望現在為大家帶來的新歌《至少相擁沒錯》，在座各位聽完可以回去找一個愛的人相擁一下。最後以《七點半的陽光》作結，MC向四面觀眾鞠躬致謝並說「聽日見！」

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