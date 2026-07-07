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娛樂
出版：2026-Jul-07 22:25
更新：2026-Jul-08 11:25

MC張天賦紅館演唱會玩4米瀡滑梯 陳蕾任嘉賓讚張三歲變成熟（有片）

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MC張天賦一連五場《E=MC² 演唱會2026》在紅磡香港體育館正式開鑼。 (吳康琦攝)

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MC張天賦一連五場《E=MC² 演唱會2026》在紅磡香港體育館正式開鑼，成龍、劉德華、陳潔靈、梁詠琪、張敬軒、鄭伊健等送上花籃祝賀。舞台設計非常特別，四面台其中一面靠近觀眾席落梯位置設有一條斜道。演唱會開始時，中央升上來一個鐵籠，MC在鐵籠中間以《Tipsy》、《This is MC》、跟Billy Choi合唱的《168.5》等跳唱快歌開場，他更大騷健碩手臂，還與女dancer大跳貼身舞。

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升上4米高又大玩4米瀡滑梯

MC說：「今次係我第二個香港個人演唱會，好多謝每一位有聽我嘅歌、share我嘅歌，多謝大家！多謝賦二代！三年前喺呢個舞台嘅時候好緊張，太多嘢發生！四面台我又唔知去邊邊好，又要跳舞、唱歌，太多太多不確定。我都好緊張，但係升上嚟嘅時候，個演出感覺返嚟，可能係現場嘅氣氛，令我暫時唔記得咗緊張。接下來你哋要keep住灌輸多啲力量俾我，有多啲力就可以行多啲地方！」

他更事先講明不會除衫，「雖然我瘦咗，但未至於可以除衫住」，並稱今次的衣服全都好熱，「出面又濕（指落雨），入面又濕。」全場隨即大叫「除衫」。他又笑謂原本的talk位不是在《168.5》之後，但發現自己再唱多一首會說不出話來。接著他走到舞台另一面表示帶了一隻會飛的鳥，他便走上去粉紅色的鳥上，隨即升至4米高半空唱出《老派約會之必要》，更有羽毛飄下來。唱完《東邪》、《小心碰頭》後，氣氛一轉，MC唱出《乖乖報到》時從高4米的斜道最高處大玩「瀡滑梯」。

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陳蕾讚MC變成熟

首場嘉賓請來同門的陳蕾，當台上的巨型寶盒打開，陳蕾便破盒而出，與MC合唱《永久捐毁》。MC笑謂：「趁我把聲仲係第一場，未爛嘅時候，即刻請你嚟合唱咗依首歌先！」 兩人提起大家初見面的時候，MC表示簽約第一日出席公司的飯局，見到陳蕾時立即上前打招呼，更向她表示「我好鍾意你！」陳蕾笑言第一次覺得他是口花花、很輕浮的死𡃁仔。

MC返回後台時稱化妝換衫需時，著陳蕾撐住5分鐘，之後她續談對MC的印象，最初的印象是很調皮的人，大家為他取了一個外號叫張三歲。她說：「但係無變嘅係，咁多年之後，我依然覺MC真係好單純、好透明、好直率，到依一刻我都覺得佢出道咗咁多年，佢呢幾樣無變嘅，而變咗嘅係佢越來越成熟。」她又談到近年愛看他的訪問，其對答確實已變得成熟，覺得他由一個「男仔」演變成一個「輕熟男」。她稱在2010年跟MC因為拍了一個銀行廣告而熟稔，看見他在首個紅館唱《凡星》，覺得他就像歌曲一樣，所以今晚為MC送上這首歌。

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大玩暗黑元素

接住Novel Fergus唱出《地盤佬》之後，MC以全黑的歌衫，拿住一個黑色氧氣罩，躺在一張插滿電線的手術椅上唱出《一百個未老先衰的方法》、《抽》，當唱《男人怎可以》時，一個巨型小丑面罩從高處吊下來，配合整個演唱會的馬戲團元素。

MC換上另一套黑色金光閃閃的外套，但妝容就變成傷痕纍纍，面上有血痕，西裝下更纏上染紅的紗布唱出《說謊者》及《記憶綿》，而他唱《說謊者》時，舞台另一面吊下來一個小丑公仔，目測近2米高。

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舞台大量機關道具

MC其後走到曾經收起陳蕾的盒子機關，但今次盒子就變成了玻璃面，MC把自己困在玻璃櫃內唱出《懷疑人生》，而盒子打後，他走到舞台中央，一把鮮紅的手槍吊下來，而且任何角度也是看到手槍指住他的頭唱《小心地滑》，唱至尾聲時更爆出煙花，MC更屈曲身體降回後台。大螢幕彈出心理學之父榮格的金句「與其做好人，我寧願做一個完整的人。」MC的舞台機關可以說是近期紅館演唱會中最多的一個。

新歌寫俾媽咪

MC換上一件閃閃絲質睡衣的歌衫再度上台，並唱出《無名氏》。他表示相信大家剛才也跟他一樣從MC及EMC的世界來回，笑謂換上睡衣是希望提醒自己要返回現實。接著他說世界很壞，嘢食好邪惡，但對人好其實好簡單。他又提到很少參與填詞，但今次新歌就想寫一個故事。他表示過去很少多謝媽咪，提到自己以前很壞，「我成日都會同佢嘈交，同佢有好多爭執，一路喺度諗，究竟溝通點解咁難嘅呢？點解佢唔明我嘅呢？漸漸大個咗，我就發現，愛一個人或者對一個人好係冇需要100%嘅溝通，唔需要100%嘅理解」

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MC稱最近覺得媽咪老了，所以現在一定會攬下她，及錫她的面珠，更稱「一定有口水嗰隻」，他希望現在為大家帶來的新歌《至少相擁沒錯》，在座各位聽完可以回去找一個愛的人相擁一下。最後以《七點半的陽光》作結，MC向四面觀眾鞠躬致謝並說「聽日見！」

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