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娛樂
出版：2026-Jul-09 14:15
更新：2026-Jul-09 14:15

MC張天賦紅館演唱會｜激減15磅公開地獄餐單：無信心除衫 陳蕾深情分享暖男舉動

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MC張天賦紅館演唱會第二場，請來Gordon Flanders擔任嘉賓。

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MC張天賦昨晚(8日)於紅館舉行第二場《E=MC² 演唱會2026》，請來Gordon Flanders擔任嘉賓，兩人大談相識點滴，MC更被追問減肥情況，大呻減足15磅仍不敢騷肌，自嘲道：「自己望住塊鏡好有信心，但對住觀眾就⋯⋯真係只可以做到露臂.....」頭場嘉賓陳蕾雖在台上笑指MC是「死𡃁仔」，但完騷後在社交平台深情撰文，分享「張三歲」的暖男舉動，非常窩心。

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內臟脂肪指數暴跌

昨晚Gordon Flanders與MC合唱 《可以不可以》，又獨唱了《歌頓花園》。唱畢Gordon Flanders追問MC減肥進展，祝他早日順利做完演唱會，可大吃大喝。Gordon Flanders自言也體驗過MC的減肥餐單，食到第三日已想嘔，懷疑MC可有偷食。MC自言今次真的非常節制，對住觀眾大大聲講，「冇呀，冇！」並分享極速修身秘方，「我日日就係 400g蘆筍、400g肉，100g士多啤梨，兩隻蛋，冇啦！」這餐單MC減了15磅，內臟脂肪指數更由「6點幾」暴跌至「4」，但MC仍無奈表示，「我其實好想借呢個演唱會除衫，真係嘅！我見到其他歌手話好嚴峻咁減三個月就搞掂，但係真係唔係咁簡單囉！我仍然係無信心除衫......啱啱開場露手臂，我覺得已經係最大嘅尺度㗎啦！」全場歌迷隨即起鬨高呼「除衫」，他即苦笑耍手擰頭，場面搞笑。

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流住淚打字

另外，陳蕾在首晚完騷後，在社交平台撰長文，分享在台上面對面不敢說的話，「可能因為平時同MC嘅相處實在太自在太熟絡，熟悉到我地今日竟然連一個簡單嘅擁抱都冇！！！而且慣性喺台上對住你都係互相寸下，令到我今日其實都為咗寸你，而冇講晒我全部嘅真心說話。（不過當面我亦都講唔出口。）」她補充在台上未完的話，憶述兩人初相識的對話，「因為我記得你當時話好鍾意《旁觀有罪》，因為將呢句說話記到而家，所以我先寫咗一隻同樣好玩嘅Rock song俾你。」

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繼而，她深情分享從未向MC吐露的感受，「你知道嗎？你係第一個睇完我嘅演唱會，會send 一段長達3分鐘Voice message俾我同我講觀後感嘅歌手。而呢段Voice message，其實我係有Mark到星星，因為我每一次聽翻都會覺得好感動。(我真係試過喺我迷茫嘅時候開返嚟聽，係充滿好大力量)私底下我地雖然唔多聯絡，但係每一次你都會喺重要時刻送上溫暖。仲要好記得上年嘅大火，你係第一個喺Warner family group問大家是否安全嘅人，好多來自你細小嘅溫暖細節，我其實全部都默默記在心中。所以，如果要我用一個形容詞去形容你，其實我會揀『溫暖』。」原來陳蕾日前做嘉賓唱《凡星》時，極力壓制情緒，「我同自己講一定唔可以喊，因為根本冇人知道我內心其實收埋咗你咁多溫暖嘅印象，真係會好容易令我喺唱《凡星》嘅時候，如走馬燈一般出現你出道以嚟嘅點點滴滴。（呢一切你都一定唔會知，所以如果流淚都唔知點解釋)。」她自爆「竟然係流住眼淚去打完最後一段字」，並祝MC演唱會順利。

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