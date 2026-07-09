張繼聰獲周星馳埋身教演戲 為囡囡晉身國際跳舞決賽感自豪

張繼聰到中環滙豐總行出席「香港舞蹈團 大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 」中國內地巡演舉行發布會。他表示李小龍影響了很多代的香港人、甚至海外的功夫fans，而他也是功夫電影的神話。 他透露兒時收過父親送給他的雙節棍，但經常扑倒自己，到長大之後去學詠春，自己非常沉迷黐手，也希望感染囝囝可以玩下黐手。他坦言曾有一段時間沉迷到一星期上足八館，更會與不同武館的人一齊玩黐手，笑言每次去到場地望住大家的手都雙眼發光。

提早體驗囡囡唔理自己 談到他的張靖（Kakaball）到海外出戰世界級舞蹈比賽「World of Dance Summit Global Championship」，並在Pre-Junior組別中勇奪第四名的佳績，成功晉身決賽。阿聰大讚囡囡非常叻，並指無論大人及小朋友不但要準備比賽，還要應付時差。他又提到囡囡比賽的時間是香港的凌晨四點幾，由於近日工作忙碌，加上又早出晚歸，自言沒有義氣，未有用face time看囡囡比賽。 他說︰「雖然佢4點幾比賽，我2點幾訓一訓，5點幾起身望一望啲片，都好叻！(有冇同囡囡講啲咩？)無呀！我女去到美國之後就冇搵過我，可能佢好忙，可能去到又要練習、彩排，唯有同老婆WhatsApp下！當係訓練我，女大女世界、潑出去嘅水，都要有心理準備，所以要努力工作，出席下活動。」他笑謂最近的工作行程安排滿滿，未必是對事業充滿熱情，只是用來麻痺自己女兒不找他而已。

奇招請教星爺 談到他有份監製的《大龍鳳》舞台劇，阿聰指進度不錯，見到不少沒有舞台劇經驗的演員有很大突破，每個人都表現很好。至於周星馳電影《功夫女足》的演員名單上有他的名字，他自言是一個成就，「因為可以跟周生學習係一個榮幸，好開心！拍之前有諗會俾佢鬧幾多次呢？因為我聽人講佢好嚴謹，但我冇喎！周生仲問我『阿聰，你覺得點？』我心諗『無理由周生要同我講呢番說話』！周生係我遇過最認真、最仔細嘅導演。好聽人講嘢，為做一個鏡頭佢花好多精神，不停係度諗，原來係可以癲到咁。佢會問『你會點演？聰哥』我就話『我唔識呀，周生！你可唔可以演一次？』總之佢每次問，我都話唔識，佢就會演一次。我係乘機嘅！可以近距離睇周生表演盡吸，佢叫我點演，我就點演，好開心！我都好期待睇呢部作品，佢真係我心中嘅傳奇！」