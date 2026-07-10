MC演唱會｜與Chantel終於同台唱《誰能避開戀愛這事情》 4年前合唱畫面再翻hit

MC張天賦一連五場《E=MC² 演唱會2026》第三晚嘉賓請來姚焯菲(Chantel)擔任嘉賓，二人合唱《誰能避開戀愛這事情》。MC在台上表示終於有機會可以同台演繹這首歌曲，他們指這首歌早在4年前完成，並由舒文監製。Chantel待MC返回後台之後，便談到自己是第一次踏上紅館的四面台，及首次擔任演唱會嘉賓，很多謝MC的邀請，接著唱出自己的作品《原來談戀愛是這麼一回事》。

2022年合唱畫面再翻hit 今次二人合唱，連帶他們2022年的《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》合唱部份再翻hit。當時只得15、6歲的Chantel與大她十年的MC合唱《Honest》及《How many times》。由於該環節是以「虛擬愛情世界」作為主題，但要演繹有「愛情」感覺的二人在一張長凳上保持距離，曾被人笑零交流。翻看資料，原本該環節是由炎明熹與MC合唱，因為她確診新冠肺炎，要由Chantel頂上。

驚動老竇監場 至於MC與Chantel合唱歌《誰能避開戀愛這事情》早於2022年，比《生力軍音樂會》更早的時間錄製，其後因一些緣故押至2024年推出，當時歌曲一推出即登上YouTube熱門榜。由於Chantel是MC的fans，所以她得知可以跟偶像合唱時大為驚喜。二人在宣傳此歌時，MC指拍MV當日，Chantel的爸爸特別來監場，公司同事也著他要「乖啲」。他又提到最初跟Chantel在《星光熠熠耀保良》上見面，他稱在後台打機時，經理人跟他說Chantel想跟他拍照，於是MC立即放低電話，拿起一本書扮下野。