江湖見｜黎耀祥為米雪還原《大太監》經典場面 米雪自揭一場戲至少背80次對白

黎耀祥與麥長青（麥包）攜手主持的旅遊節目《江湖見》，今季兩師兄弟沿着黃河長江一帶，尋找金庸筆下的錦繡山河之餘，還會追尋昔日文人墨客的詩詞歌賦足跡，並增設嘉賓訪談環節。

今晚（10日）一集《江湖見》，繼續有米雪坐陣！今集米雪姐將以「慈禧太后」身份，與大太監祥哥及小太監麥包，暢遊寧波景色靚絕、相傳是大美人西施與另一半隱居之地的「東錢湖」，祥哥更為米雪神還原當年《大太監》的李連英教慈禧踩自行車經典場口，令米雪相當興奮，全程玩到嗌晒盡顯童真！米雪：「嗰場自行車戲好刻骨銘心，我哋拍得好浪漫」、「嗰幕我突然間好似變咗小朋友咁。」米雪續指很開心接拍《大太監》，因為可以藉此為慈禧平反，米雪覺得慈禧原本是好人，至於後世為何會覺得她「專橫」，米雪有她自己一套看法：「因為佢要先下手為強！」談到慈禧極多對白，米雪姐即娓娓道來她的熟讀劇本大法：「一場戲我起碼要背60至80次，開頭背熟佢要20次，然後配合眼神，知道邊度要用眼神；之後配合語氣，咁又10次，再係眼神加語氣。」

岸邊鬥廚藝

今集另一亮點，是祥哥與麥包在超大風情況下，在岸邊上演廚藝大激鬥！觀乎官方發布搶先睇宣傳片，二人均有姿勢有實際，除了處理海鮮手起刀落、拋鑊功夫亦甚有睇頭。二人還邊煮邊分享下廚CV，麥包：「我冇煮好多年，我其實好早入廚，因為窮家仔早當家吖嘛，細個成日要煮飯嘅。」祥哥：「我細個好少入廚，我媽煮嘅，咁可能細個睇得我媽多，大個我都鍾意煮嘅。」

黎耀祥之前為劇集《香港探秘地圖》宣傳時，大晒深藏不露舞藝，這次在《江湖見》，則大晒另一隱藏的下廚絕技！祥哥在節目中，對於下廚每個細節均十分講究，包括魚要先煎香才可落水熬湯、落水要落滾水、滾湯要冚蓋等，並自誇：「我哋呢啲天生廚神嚟架嘛！」而當自稱「天生廚神」的祥哥請麥包飲其親手烹調的海鮮湯時，麥包不但飲到眉毛半戚、更好味到向祥哥送飛吻！之後，兩位大男人最後還在夕陽美景下玩互餵，展現超浪漫師兄弟情，感覺超有Feel。下周開始，兩師兄弟將轉戰黃河繼續感受錦繡河山。